蘋果iPhone 9現身網購平台 再傳5／1出貨

蘋果(Apple Inc.)的平價新機 iPhone SE 2(或稱 iPhone 9)到底何時才會推出?外媒、美國 3C 賣場方面先前的預測通通不準,讓新機的上市時間再度成謎。近期,關於這一款新機的消息,則是陸續在線上商店曝光,包含中國大陸電商平台、美國電信商官網還有蘋果官網都出現了它的蹤跡,持續醞釀著即將上市的氛圍。

關於蘋果新款平價手機,《MySmartPrice》網站率先發現它出現在中國大陸電商平台「京東」網站中。值得注意的是,這款商品被稱為 iPhone 9,是由第三方賣家而非蘋果官方上架,很可能只是網路賣家為了搶噱頭,而進行的行銷手法。除了現身京東網站外,爆料達人之一的 Jon Prosser (@jon_prosser)則是發現美國電信商 Verizon 也在手機舊換新的網頁中提到了「iPhone 9」,間接證實了這一款新機的存在。

不僅如此,蘋果官網日前上架「Belkin InvisiGlass Ultra 螢幕保護貼」的時候,竟然列出這一款產品適用於 iPhone SE、iPhone 7 以及 iPhone 8。由於 2016 年推出的 iPhone SE 螢幕僅有 4 吋,而 iPhone 7、iPhone 8 都是 4.7 吋,等於蘋果間接證實即將推出的平價新機會沿用 iPhone SE 的名稱,而且螢幕尺寸跟 iPhone 7/8 一樣。

New leak on the Apple Store….Looks like iPhone SE it is….https://t.co/QU9vYspDGP pic.twitter.com/kMPks5xsPU