蘋果iPhone 9現身網購平台 再傳5／1出貨

蘋果(Apple Inc.)的平價新機 iPhone SE 2(或稱 iPhone 9)到底何時才會推出？外媒、美國 3C 賣場方面先前的預測通通不準，讓新機的上市時間再度成謎。近期，關於這一款新機的消息，則是陸續在線上商店曝光，包含中國大陸電商平台、美國電信商官網還有蘋果官網都出現了它的蹤跡，持續醞釀著即將上市的氛圍。

關於蘋果新款平價手機，《MySmartPrice》網站率先發現它出現在中國大陸電商平台「京東」網站中。值得注意的是，這款商品被稱為 iPhone 9，是由第三方賣家而非蘋果官方上架，很可能只是網路賣家為了搶噱頭，而進行的行銷手法。除了現身京東網站外，爆料達人之一的 Jon Prosser (@jon_prosser)則是發現美國電信商 Verizon 也在手機舊換新的網頁中提到了「iPhone 9」，間接證實了這一款新機的存在。

不僅如此，蘋果官網日前上架「Belkin InvisiGlass Ultra 螢幕保護貼」的時候，竟然列出這一款產品適用於 iPhone SE、iPhone 7 以及 iPhone 8。由於 2016 年推出的 iPhone SE 螢幕僅有 4 吋，而 iPhone 7、iPhone 8 都是 4.7 吋，等於蘋果間接證實即將推出的平價新機會沿用 iPhone SE 的名稱，而且螢幕尺寸跟 iPhone 7/8 一樣。

New leak on the Apple Store….Looks like iPhone SE it is….https://t.co/QU9vYspDGP pic.twitter.com/kMPks5xsPU — Aaron Zollo (@zollotech) April 3, 2020

這一款即將推出的平價 iPhone，除了蘋果官網不小心自爆之外(目前這一款保護貼產品說明資訊中，已經移除了 iPhone SE 相關字樣)，先前《9to5mac》也在細探提前洩漏的 iOS 14 程式碼時發現過它的身影。這一款新機預計將會採用跟 iPhone 8 十分接近的設計，使用 4.7 吋 LCD 螢幕、採用支援 Taptic Engine 的 Home 鍵(不可實際按壓，感測到按壓時會透過震動引擎提供回饋)，整合 Touch ID 指紋辨識。處理器預計升級至 A13，預計有太空灰、白色與紅色的選項，價格有望看齊 2016 年的 iPhone SE，從 399 美元起跳。

作為參考，台灣自2016 年秋季的 iPhone 7 這一代開始，就名列 iPhone 首波開賣國家。若是 iPhone 9(或稱 iPhone SE 2)正式開賣，台灣也可能搭上首波開賣列車，十分值得期待。Jon Prosser 先前曾預測 iPhone 9 會在 4 月 15 日發表、4 月 22 日上市。而京東網站上出現的 iPhone 9 預購網頁(目前該網頁也已下架)，則是指出下單後會在 5 月 1 日至 10 日之間發貨。究竟哪一個日期會成真，誰的爆料最準，不久之後就將揭曉。

文章來源：MacRumors

（中時電子報 黃慧雯）

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