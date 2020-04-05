公有雲土洋較勁 中華電、遠傳的合縱連橫

IDC最新全球公有雲服務市場追蹤半年報指出，2019上半年台灣公有雲基礎建設即服務（IaaS）市場規模達1.39億美元（約合新台幣42億元），年成長25.6％，前三大公有雲業者AWS、Microsoft 及Google在台灣公有雲IaaS市場的市占率合計76.3％，台灣本地前兩大公有雲業者中華電信及遠傳電信分居第四和第五，合計五大業者市占約87％。

IDC預估，台灣公有雲市場規模將從2019年的3.06億美元、2023年成長到5.575億元、相當於新台幣近170億元，年複合成長率16.2％。IDC台灣資深分析師葉振男認為，國際三大公有雲業者寄望半導體市場的EDA和大型企業採用SAP將加速導入公有雲服務，加上台灣5G服務第三季開台，三大公有雲業者與國內電信商洽商Edge Computing邊緣運算方面的合作可能性，將成為推升台灣公有雲市場成長動能的重要引擎。

AWS最早進入台灣市場，目前不管在人力編制、服務內容品項和客戶數等方面都明顯處於領先的位置。

Microsoft雖在台灣推出Azure服務的時間晚於同業，但挾其Windows Server和Office 365在台灣IT產業所具備的影響力，短短數年間佔有率快速提升。

Google是三大公有雲業者中唯一在台灣建置資料中心的國際大廠業者，加上具備獨家光纖海纜的優勢，因此相對同業能提供更低延遲的雲服務，加上近年積極招募人才加入Google Cloud團隊，已逐漸打入各垂直市場。

本土業者方面，中華電信及遠傳電信近年對公有雲市場發展策略愈趨積極，除推動自有品牌雲服務外，亦積極與三大公有雲業者合作。中華電信國際分公司銷售AWS雲服務產品給本地企業用戶，遠傳在2019上半年收購博弘雲端科技（Nextlink），亦成為AWS的台灣主要經銷夥伴，Microsoft、Google則與電信三雄達成一定程度的合作關係。

中華電信目前是台灣公有雲市場的在地領導品牌，hicloud雖面對國外公有雲業者的積極搶攻，仍保持每年兩位數營收成長，主要歸功於其較早進入本地企業市場，以及具備電路、VPN、資安和既有通路的優勢，加上資料流量的計價模式和三大公有雲業者相異，使得中華電信能提供更具競爭力的價格給本地企業用戶。

遠傳亦具備相似特點，加上政府的法規要求限制某些產業如政府單位、銀行與醫院等資料上雲不能離境，因此台灣電信業ee者在本地公有雲市場仍有相當大的發展空間。

台灣公有雲IaaS市場營收規模預估

2019 2020 2021 2022 2023 營收規模(億美元) 3.06 3.728 4.385 5.00 5.575

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