南亞科法說 聚焦DRAM後市

DRAM大廠南亞科將於10日（周五）舉行線上法人說明會，因應新冠肺炎疫情，這是南亞科首度將法說會改以線上方式進行。由於近期新冠肺炎疫情在全球各地蔓延，許多國家持續進行鎖國或封城，南亞科是國內在疫情大爆發後，首家召開法說會的半導體廠，總經理李培瑛除說明對DRAM市場後續影響，也可望就疫情對半導體生產鏈影響提出看法。

新冠肺炎疫情在全球蔓延，在家遠距工作或遠距教學推升伺服器、筆電、平板等產品銷售，3月DRAM合約價續漲2～5％幅度，第一季DRAM合約價平均漲幅介於4～10％之間優於預期。由於伺服器需求強勁，第二季伺服器DRAM合約價出現大漲走勢，有機會較第一季調漲20％左右幅度，至於筆電應用的DRAM模組合約價在第二季亦有調漲空間，但智慧型手機用的行動DRAM需求疲弱，價格恐難見到上漲行情。

業界雖看好第二季DRAM合約價維持漲勢，但全球各地鎖國或封城時間若延長，下半年看法也轉趨保守，實際需求恐將轉弱。集邦科技認為，從需求來看，新冠肺炎的大流行將嚴重衝擊經濟與社會活動，進一步影響個人消費力道，而終端產品的出貨下滑，勢必將造成記憶體需求同步下修。總體來看，上半年DRAM價格雖然上漲，但真正的挑戰會從第三季開始。

業界認為，全球各地鎖國及封城情況若延續太久時間，最後仍將造成需求萎縮並導致庫存去化不易，並大幅削弱客戶端DRAM採購力道，下半年價格漲幅將受到抑制。為了避免下半年景氣反轉，記憶體廠今年資本支出仍維持年初的保守策略，上半年仍無新增產能開出。