提前部署 股東會防疫大戰啟動

新冠肺炎陰霾揮之不去，無症狀感染的恐懼如影隨行，伴隨著股東會旺季到來，動輒上百名，甚至上千名股東齊聚一堂的股東會，該如何超前部署、將群聚感染的風險降到最低，成了各家科技廠今夏最頭痛的一件事。

面對股東會想開又怕開的困擾，很多科技廠坦言，也只能見招拆招。為了控制好現場，量額溫是基本動作，一旦發現有股東體溫過高，基於防疫優先起見，屆時就會有專人請對方先到「發燒熱區」等候，甚至有科技廠透露，當天會請來救護車支援，若股東體溫真的超出標準太高，會柔性勸導，希望對方可以先行回家休息甚或直接送往醫院看診。

為了超前部署，智邦今年打算首度在戶外舉行股東會。會前公司會先搭好棚，以免酷暑曬昏股東，也會在棚內先行擺好椅子，方便到來的股東坐著參與議程，「當然所有的椅子間距，都會達到主管機關要求的相距至少1.5公尺的安全社交距離。」

友訊索性將原訂在6月15日召開的股東會往後延到6月29日。友訊指出，此舉主要是考量到原先擬召開股東會的地點屬密閉空間，擔心出現群聚感染，希望可以尋找更適合的場地，遂決定變更109年股東會召開日期及地點，惟新地點尚在研議中。

雖然友訊更改股東會召開日期師出有名，不過因為延後的日期逼近最後期限，業界推測，不排除是為了師法其他業者的做法，再來做定奪。

除改在戶外開，可以有效規避密閉空間的限制，想方設法減少股東參加股東會的意願，也是可行之道。據悉，包括大立光在內的多家上市櫃公司曾向主管機關建議，今年股東會可否改以線上或視訊的方式召開，不過，據傳主管機關以修法來不及回應，此方法仍無解。

部分科技廠正研議「今年不發放股東會紀念品，或是宣布不在股東會現場發放紀念品，而改以郵寄的方式來因應」，「畢竟每年為了領紀念品，前來股東會的股東人數也不少」。

也有部分科技廠提前部署，趕在股東會召開前，就先與持股較多的個人股東或是法人股東溝通，讓他們先行了解公司的動態，並同意改以電子投票的方式來參與決策。

外傳金管會正研擬是否放寬1天100家召開股東會上限，據悉，目前登記滿百家的營業日，分別是6月10日、12日、15日、16日、17日、18日、19日、22日、23日及24日等，若此例一開，或許上市櫃公司可選在同一天來湊熱鬧，特別是當天有大咖公司召開的日期，也可收致減少小股東到場的奇效。