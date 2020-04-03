通訊軟體「疫」起紅 瑞銀實証所這樣說

新冠疫情改變很多事情，經濟景氣常規、公共衛生秩序、企業數位轉型都從過去不可能發生，一夕之間都成了常態。瑞銀集團旗下瑞銀實證所（UBS Evidence Lab）最新計算出即時通訊軟體APP，如LINE、WeChat等，在疫情下受到的矚目，發現各個市場都有各自熟悉的平台，通訊軟體APP仍將成為現有應用程式整合的主要受益者，預估其全球市場規模將自2019年的300億美元，於2024年將達到1,360億美元。

瑞銀實證所今（3）日舉行亞太區網路會議，由印度、日本等的各地專家，分析新冠疫情在各市場的相關數據，尤其著重商業行為因疫情改變的新需求，例如被要求在家工作愈來愈多，WIFI使用設備需求量爆增，反而4G流量出現下降。

目前全球有32億手機通訊軟體使用者，受到法規監管和市場結構不同，微信WeChat、KakaoTalk和LINE已成為中國、韓國（含台灣）和日本的主流互聯網平台。瑞銀實證所針對5,000多名在美國、中國、日本、英國和韓國的消費者，進行通訊軟體使用行為調查及分析。

調查結果發現，微信、Line和KakaoTalk的在地使用者多是重度使用，逾96％的受訪者每週至少使用數次，Facebook Messenger在除中國以外的主要市場都有業務，也是美國受訪者最常使用的通訊軟體；WhatsApp則是在英國下載量高達85％，約75％受訪者每週使用數次。

此外，美國（53％）和英國（30％）的簡訊及iMessage使用率，仍較亞洲市場（平均17％）來得高，每個市場的線上與線下的整合、電子商務運用等，極不一樣。

瑞銀實證所是一個獨立於瑞銀研究的賣方專家團隊，在45個專業領域開展工作，建立富於洞見的數據集；通過每月收集、清理和連接數十億個數據項目並運用多種工具及技巧，將數據轉化為實證。

相關資產庫涵蓋各個地區、行業內逾4,000間規模各異的公司，以助投資者解答涉及其投資分析的重要問題。自2014年以來，瑞銀研究分析師利用瑞銀實證所的專業知識，對公司、行業和主題設立富於洞見的數據集，從而產生了逾5,000個鮮明的瑞銀研究報告。