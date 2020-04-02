空運變貴了 IT產品醞釀漲價

受新冠肺炎疫情影響，空運運費可能調漲三倍，影響所及，IT品牌大廠正醞釀調漲消費端的終端商品售價。業者強調，漲價是反應疫情爆發以來，運費調漲幅度超過業者可承擔範圍，因此不得不反應。

聯強副總裁杜書全針對此回應，確實已有部份品牌廠商反應要漲價，並且以體積較大的NB、商用桌上型電腦、家用伺服器、儲存設備及家用網路設備等廠商居多，主要因為過去IT產品走海運為主，現在改成走空運，而空運運費頻頻調漲，影響IT廠商的成本相當大，至於何時漲價？就看哪一家品牌大廠率先開出第一槍。

據了解，除了蘋果公司，包括HP、聯想、華碩及宏碁等前幾大筆電品牌，最近陸績向通路商釋出調漲消費端商品售價的訊息，至於漲幅可能約10％，其中新品會率先漲價，至於既有商品過去通常會維持與新品有相對價差，但目前全球NB需求強勁，各通路處於缺貨狀態，順勢調漲價格可能性也不小。

杜書全分析目前全球整體IT通路市況表示，疫情衝擊全球，民眾減少出門消費，但是宅經濟發酵推升相關商品因此受惠，從IT產品來看，電競商品、遊戲機因此受惠，全球各大企業陸續採取在家工作，加上各國紛紛實施遠距教學，帶動視訊設備包括組裝商用視訊會議需求的伺服器、儲存系統、網路設備、NB、桌上型電腦等IT產品買氣激增。

此外，因為全球大型企業陸續擴建資料中心（Data Center），因此伺服器、雲端存儲裝置及相關網路設備的需求原本就很火，這波因為疫情帶動各大企業積極採購商用視訊設備，缺貨狀況更加緊俏。

對於全球IT產業市況，杜書全說，各國陸續針對疫情採取應對措施，出入境管制不同，有些寬鬆、有些嚴格管制，上中下游產業鏈面對料材供貨不穩、生產線復工進度不一、運輸成本漲價等問題，導致全球企業營運無法全面運作下，4～5月的市況仍不明朗，尤其4月比較讓人擔心。

宅經濟發威 桌電NB遊戲機傳缺貨

宅經濟發威，居家上班、遠距教學帶動視訊商品買氣，通路市場傳出，桌上型電腦、NB、遊戲機因需求增加造成缺貨。

此外，平板電腦及iPhone 11也出現缺貨潮，但業者表示，iPhone 11及iPad缺貨主要是蘋果公司到貨量減少，倒不是因為買氣增溫，尤其以iPhone 11 128GB版本的手機最短缺，而除了iPhone 11，其它品牌手機包括三星新上市的5G手機S20目前供貨都十分正常。

神腦國際策略長邱致忠表示，受到新冠肺炎疫情影響，愈來愈多企業選擇讓員工在家工作，企業與企業之間的洽商往來或例行會議也改採視訊會議，推升NB及桌上型電腦的需求、買氣明顯增溫，估較平日增加2～3成。另外民眾減少外出亦推升遊戲機買氣，需求增加造成遊戲機出現缺貨2～3成，知名品牌包括Switch目前都出現缺貨狀況。

雖然宅經濟帶動部份IT商品供不應求，但整體通路市場買氣卻因疫情大受衝擊，業者指出，實體3C通路買氣大受影響，「明顯感受到消費力減弱」。神腦初估，3月買氣比往年同期下滑約2成左右；但反觀「神腦生活」購物網站受惠宅經濟效益，網站流量近來成長2倍，推升神腦電子商務業績。