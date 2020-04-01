新唐強攻物聯網 推新藍牙MCU

微控制器（MCU）廠新唐（4919）1日宣布推出全新低功耗藍牙MCU，且為了提高產品安全性，還另外外掛安全保護Flash區塊，目標是鎖定智慧家庭、通訊電子及工業物聯網等產品線，預期2020年將可望開始量產出貨，拓展新唐32位元MCU產品線。

新唐1日股價上漲6.27％至33.05元，累計本周漲幅達7.48％，三大法人一共買超246張。觀察技術面，在日KD呈現黃金交叉、MACD多頭排列等正面趨勢效益下，大盤下周若無系統性風險，股價有機會再度走高。

MCU市場現在已經開始跨入藍牙5.0世代，由於藍牙5.0更加入低功耗（BLE）特性，因此讓物聯網大幅延長待機時間，舉凡真無線藍牙耳機（TWS）、智慧音箱及智慧安防等產品市場不斷推陳出新，物聯網生態系更加蓬勃發展。

新唐看準物聯網市場發展速度不斷加快，1日再宣布推出新一代低功耗藍牙MCU，並以運算速度較快的Arm Cortex M0運算核心32位元打造產品線，讓物聯網裝置能以一顆MCU取代BLE系統單晶片（SoC）加上控制晶片的解決方案，同時可縮小PCB尺寸及降低射頻（RF）布局難度，讓低功耗藍牙裝置開發更迅速，目標鎖定智慧家庭、消費電子及工業物聯網等終端應用。

除此之外，為強化資安及保護開發者智慧財產權，新唐在產品中內嵌一個額外的安全保護Flash區塊（SPROM, Security Protection ROM），提供一個獨立且安全加密執行區域以保護關鍵程式代碼，記憶體鎖定功能（Flash lock bits）設計提供韌體防止外界存取或寫入保護。

事實上，新唐在32位元MCU市場布局已久，目前除了瑞薩、意法半導體及英飛凌等國際IDM大廠之外，新唐在亞太區的32位元MCU市場已經站穩腳步。新唐目前在32位元MCU合併營收占比已經超過五成水準，未來將可望持續透過32位元MCU推動業績成長。

新唐2020年前兩月合併營收13.35億元、年增9.1％，並改寫歷史同期第三高。法人指出，新唐受惠於額溫槍／耳溫槍、真無線藍牙耳機及智慧家庭等產品線，帶動2020年前兩月業績成長，後續在市場需求不斷成長帶動下，業績將可望保持成長動能。（圖為MCU。圖／本報資料照片）