電信三雄5G計畫書 NCC全數核准

國家通訊傳播委員會（NCC）1日召開第903次委員會議，通過台灣大行動寬頻業務事業計畫書變更案，加計先前中華電與遠傳已經複審通過，電信三雄事業計畫書變更皆已獲NCC核准。NCC也表示，將督促加速網路佈建，以早日提供5G服務嘉惠全民。

NCC主任秘書蕭祈宏表示，台灣大哥大在5G事業計畫書載明將與亞太電信共頻共網，未來亞太電信將5G事業計畫書送進NCC審核時，只要亞太電信寫清楚相關共頻共網合作細節，NCC將尊重並予以協助。

過去亞太電信曾向台灣大借用4G網路，因此NCC開罰各八次，兩家業者各被罰款1,650萬元。蕭祈宏強調，不同於4G時代禁止共頻共網，5G時代NCC鼓勵業者共頻共網合作、共同服務民眾，整體核心理念不太一樣，只要寫清楚怎麼合作都會予以尊重。

另外NCC也強調，雖然台灣大這次在3.5GHz頻段只拿到60MHz，但是世界各國電信業者初期拿到60MHz頻寬的業者相當多，何況5G一開始採用非獨立組網（NSA）技術，也就是借用4G核心網路進行5G組網，使用純5G網路的服務比重相對少，亞太電與台灣大兩家公司合作5G共頻共網，技術上並沒有問題，至於5G初期網速，理論值都超過100Mbps（4G目前普遍都在30～40Mbps）。

其餘兩家業者方面，NCC以附負擔方式，審核通過中華電信5G資通安全維護計畫申請案，成為第一家通過5G資通安全審核的電信公司，遠傳送審的5G資通安全計畫書，NCC做成續行討論決議，希望遠傳應修正內容後、下周再送審。

NCC審核通過中華電信的5G事業計畫書及資通安全維護計畫書之後，中華電信接下來將送審5G建設計畫書、申請5G網路設備進口，初估最快4月下旬開始建設5G網路，中華電將搶先成為第一家展開5G網路建設的電信公司。