財報難產 東貝亮燈跌停

東貝（2499）108年度財報難產，雖然公司已向主管機關申請展延財報公告，但因東貝尚未洽詢新任會計師，東貝股價今日跳空跌停，跌停價5.07元。

東貝已經兩度更換簽證會計師事務所，去年從資誠會計師事務所更換為德昌聯合會計師事務所，如今董事會決議再度更換簽證會計師事務所，雖然東貝強調會以最快速度尋求新的委任會計師，然而會計師事務所兩度更迭，無法及時完成108年度財報，也令外界對東貝的財務狀況感到好奇。

東貝30日召開重大訊息記者會，財務主管翁聰智表示，100％轉投資公司揚州峻茂、揚州峻興等六家大陸子公司，雖在2月24日取得復工核准，開始進行結帳，但因當地政府規定居家隔離措施，導致人力不足，無法及時提供查核所需資料。

又因新任會計師為首次查核，受疫情影響，無法實地查核，加上取得資料不足，雙方無法對查核結果及時達成共識，東貝將另行接洽其他會計師事務所，接手查核工作，並以最短時間完成新會計師簽之委任，同時完成108年財報簽證。

東貝強調，目前營運、財務狀況尚屬正常，惟因尚未洽得新任會計師，無法檢送會計師意見函，目前尚待證期局審查核准中。

東貝30日同時公布財務四大表自結數，自結去年稅後淨損10.07億元，每股淨損2.2元。