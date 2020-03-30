疫情燒 研調：IC設計晶圓代工Q2起恐受影響

新冠肺炎疫情蔓延歐美，TrendForce預估，智慧型手機與消費電子IC設計業者，第2季營收可能受影響；晶圓代工業者第2季後營收表現可能受影響。記憶體因供需結構改變，均價漲幅收斂或是反轉往下的可能性大幅提高。

觀察新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情對全球高科技產業影響，市場研究機構TrendForce指出，在半導體IC設計部分，由於全球主要廠商的終端客戶已提前下單，甚至已完成交貨，第1季整體營收表現雖受疫情影響，但不至於出現大幅下修。

不過，因為疫情擴大使得未來終端需求能見度降低，尤其是智慧型手機與消費性電子領域的IC設計業者，第2季營收可能受到較大影響。此外，美國的實體清單政策仍未解除，在兩大逆風因素影響下，IC設計產業今年要重回成長，可能不甚樂觀。

晶圓製造部分，從供給面分析，TrendForce指出，製造業得力廠房高度自動化，目前仍能維持穩定生產，重點擴產計畫在調整策略後也得以進行。不過在疫情蔓延下，台灣、南韓及歐美日等地區實施入境限制或遠距上班的防疫措施，以及掌握關鍵設備與原料的歐美日系供應鏈狀態，將是後續影響營運的關注重點。

從需求面分析，TrendForce表示，受惠去年第4季訂單挹注與庫存回補，產能利用率得以維持，晶圓代工第1季營收受疫情影響較輕。不過在疫情快速擴散到全球後，除了衝擊總體經濟，同時將進一步削弱個人與企業的消費力道，對晶圓代工業者的影響，可能將反映在第2季後的營收表現。

記憶體部分，TrendForce指出，雖然中國疫情看似趨緩，不過其他主要經濟體疫情急速擴散，將讓全球經濟陷入系統性風險，記憶體市場恐怕提前反轉進入不景氣週期。

從需求角度來看，疫情大流行將嚴重衝擊消費者所得可支出分配的力道，尤其以占總消費比重最高的智慧型手機影響最為劇烈。消費力道的下滑將導致終端產品需求下滑，進而逐步衝擊到上游記憶體產業的需求。

TrendForce預估，供需出現結構性改變，採購備貨力道將萎縮，終端需求將呈疲弱態勢，記憶體均價漲幅收斂或是反轉往下的可能性大幅提高，尤其是原本供需缺口就不大的NAND型快閃記憶體最為明顯。

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