市調：AI晶片成主流 INT8性能提升成晶片大廠方向

隨著Google推出TPU（張量處理器）後，半導體產業競相投入AI（人工智慧）技術研究與商用化，希望能將AI技術與晶片加以結合，以滿足諸多終端應用服務的需求。根據TrendForce旗下拓墣產業研究院觀察，在矽智財大廠Arm推出Ethos系列的NPU方案後，以資料結構運算精度INT8的運算效能表現，預料將是各方晶片大廠在AI推論應用的重要指標之一。

在此之前，儘管近年來市場不斷推出NPU、APU乃至於DSP等專用AI矽智財方案，但Arm僅是強化CPU與GPU在AI性能上的表現，並未推出專用的AI加速器矽智財方案。不過，由於Arm是全球矽智財龍頭大廠，在Arm陸續推出Ethos NPU方案後，AI技術的發展方向大致已經確定，INT8的運算性能提升將是各家晶片大廠競逐的重點之一，與此同時，如何兼具成本效益與功耗表現也將是業者必須考量的關鍵。

拓墣分析師姚嘉洋表示，Arm在推出AI專用的NPU矽智財方案後，有可能會影響Arm與其他AI矽智財業者之間的競合關係，從手機處理器乃至於微控制器等晶片業者如何選用矽智財方案，將會是2020年下半年的觀察重點。

而NVIDIA在推出Turing（圖靈）架構的GPU方案後，已有一年半以上的時間，並未針對AI訓練應用有任何動作。在此之前，NVIDIA所推出的Tesla V100等相關產品，由於搭載HBM、NVLink等技術，讓NVIDIA在雲端服務、AI模型訓練與HPC等市場，取得出色的成績。拓墣預期，新一代GPU架構的產品將有機會承接Tesla V100的角色，持續穩固NVIDIA在AI訓練市場的領導地位。

至於在手機處理器方面，為了帶給消費者更好的使用體驗，5G將扮演資料與AI模型之間傳輸的重要角色，這將促使手機處理器的AI運算性能必須向上提升，除了CPU的升級外，再加上針對新一代AI加速運算的矽智材導入，以及LPDDR5在進入量產後，與處理器之間的搭配，都會提升手機處理器的AI運算效能，消費者將有機會體驗到更即時的語音翻譯、臉部解鎖功能。