CPU上新 PC廠看好換機潮

疫災肆虐全球市場，衝擊電子品牌廠首季的營運力道。不過自4月起，包括AMD、Intel及NVIDIA等晶片大廠旗下CPU及GPU新平台將接力上市，推動台PC及板卡品牌廠下一代新品周期啟動，包括宏碁、華碩及微星皆於法說會中表達對第二季後營運看法，並釋出相對樂觀的訊息。

肺炎疫災拖累供應鏈產能驟降，幾個消費性電子產業重要國際大展，接連停辦、延期，加劇系統廠上一代產品去化時程的推延，年度的新品周期亦恐受影響。

不過，市場人士表示，進入4月後，Intel就將推出Comet Lake-S架構的第十代Core-i系列桌面處理器，隨後配套的400系列主板如高階款Z490、主流款H470／B460與入門款H410等主板新品，也將陸續於5月中上市。至於AMD接替上一代B450、配置Ryzen 3000系列桌面處理器的B550主板，則預估於6月推出。

配合這一波的CPU新平台接續報到，宏碁、華碩及微星等品牌廠也加緊產備新品，除了前一波配置AMD第三代Ryzen 4000行動處理器的筆電新品外，旗下從電競、高效能到聚焦創作者及商務型PC的系列新品，預計都將在第二季發表。

此外，華碩、技嘉、微星與華擎等主要板卡廠，多在產線於3月逐步恢復正常後，即加速配置Intel CPU新平台，與NVIDIA Super系列GPU的主板、顯卡新品生產，提前應對後續鋪貨遇到的物流運輸時間因疫情拉長的問題。

展望下半年的電競需求，台廠看好NVIDIA全新世代的GeForce RTX 30系列重點新品，與AMD加入可變速率著色VRS技術支援及光線追蹤功能的Radeon RDNA2 NAVI 2X系列GPU顯卡新品對陣下，將刺激一波規格升級的電競換機潮。

預設後續疫災未有意外的負面發展，宏碁預期在電競PC與輕薄筆電等核心PC業務，仍能維持雙位數的成長，整體營收表現亦將於下半年看到明顯回溫。華碩則仍以電競PC業務達20％年增為目標。

微星看好板卡、電競筆電等主力產品仍是今年主要成長動能，同時在創作者系列PC領域亦將推出更完整產品線，並跨向高階商務領域、推出新品，另其桌上型顯示器也將持續擴增電競曲面型產品之外的電競平面、創作者系列平面型新品，力拚全年營收再較去年增長。

宅經濟需求增 EMS廠受惠

看好消費端宅經濟需求，可望對通訊連線與電競裝置產品銷售升溫，同時因疫情使得商用端亦推升遠端會議／教學及在家工作（WFH）需求提高，台系EMS廠對今年相關主要產品線釋出樂觀看法。英業達及緯創預期筆電、伺服器及含括手機的智慧裝置等業務都將增長，和碩亦樂觀預估，今年通訊產品將正向成長。

據品牌業者觀察，此波疫期至目前為止分為兩階段，初期因對在大陸的供應鏈端造成影響，衝擊台廠今年首季營運表現，但同時也拉抬了線上／電商消費與宅經濟的需求明顯增長。疫情進入全球大流行的第二階段後，遠端辦公／會議、在家工作及線上學習等需求大幅攀升，為相關系統、硬體裝置及軟體、應用方案等業者帶來市場機會。

各家品牌廠產品庫存水位因供應鏈出貨遞延、持續降低下，近期隨產能復工率回穩之際，紛向EMS廠追單補貨。商用機型占筆電出貨較高的英業達，目前PC與伺服器產線皆呈現「訂單滿手，客戶追著跑」，樂估第二季在出貨動能明顯增長下、營運將較首季大幅反彈。

此外，因應遠端及線上的辦公、學習需求，英業達亦看好如智慧音箱、5G通訊產品等智慧裝置將成為這波疫情下的亮點產品，亦可望為其營運後市帶來動能。

緯創亦對全年營運抱持樂觀態度，尤因在家工作、線上學習需求增溫，將推助筆電、雲端伺服器及企業端伺服器，與含括智慧手機、AIoT智慧物聯網等智慧裝置產品出貨動能隨之增長。

短期雖預估上半年營運將受疫災拖累走緩，然隨著第二季出貨回穩、趕上客戶追單及要求擴大產能的需求後，第三季起營運就將更進一步回穩，內部對於全年營運成長的目標未下修。

和碩目前在陸廠復工已回到產能滿載水位，預期第二季產能就能滿足客戶需求，加上首季訂單遞延至第二季出貨，預估三大產品線營運都將大幅季增，亦將拉抬其上半年較去年同期成長。展望全年，除期待通訊產品持續成長，消費產品下半年亦可望受惠新品推出增溫，另在穿戴式裝置部分，則期望能受惠電競應用及宅經濟效益下有正面效益。