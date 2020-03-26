遠距工作帶來強勁需求 美光：記憶體恐缺貨

記憶體大廠美光（Micron）26日召開法人說明會，執行長Sanjay Mehrotra表示，雖然整個科技產業仍然受到新冠肺炎全球大流行的影響而前景暗淡，但對記憶體市場仍維持較樂觀看法，其中，在家遠距工作及在家遠距教學將帶動伺服器及筆電等相關記憶體需求，抵消了智慧型手機等消費性產品銷售低迷的負面影響，並預期記憶體市場會出現缺貨情況。



法人指出，輝達（NVIDIA）及美光相繼釋出在疫情下資料中心及雲端運算需求強勁，並帶動伺服器出貨持續轉強，第二季伺服器DRAM及固態硬碟（SSD）合約價可望大漲逾二成，看好南亞科、群聯、宜鼎、宇瞻等記憶體業者將同步受惠。



美光公告2020年會計年度第二季（2019年12月至2020年2月）財報，季度營收達47.97億美元，稅後淨利4.05億美元，每股淨利0.36美元，略優於市場預期，並在中國市場受疫情影響下仍達到業績展望上緣。美光預估第三季營收將介於46～52億美元之間，每股淨利預估中間值0.41美元。



Sanjay Mehrotra表示，新冠肺炎疫情延燒的這段時間，對市場及產業的影響是史無前例，他就是在家裡打電話來參加法說會。而美光已增加支出來穩定生產鏈，包括更安全的製造及辦公環境，並買了5千台筆電讓員工可以在家工作。



Sanjay Mehrotra表示，從中國爆發疫情後的市場變化來看，雲端運算及資料中心等伺服器需求強勁，在家工作及在家學習帶動筆電銷售轉強，但消費性電子像智慧型手機或汽車等市場則受到疫情衝擊。總體來看，由遊戲、電商、遠距工作等帶動的強勁資料中心需求，抵消了低迷的消費性需求。



Sanjay Mehrotra表示，因為疫情的不確定性，美光對會計年度第三季提出的財測區間範圍較大。預期隨著疫情蔓延到其它國家，其它國家也會碰到與中國市場相同遭遇。由於資料中心伺服器及筆電需求在各地區維持強勁，可能會導致記憶體供不應求，對今年記憶體市場仍維持偏向樂觀看法。



美光在全球18個國家擁有約37,000名員工，其中有2名員工確診新冠肺炎，並已經獲得很好的醫療照顧。美光很早在中國爆發肺炎疫情時就已開始保護員工及工作環境，避免疫情在廠區或辦公地區擴散，同時也進行分組辦公，暫停所有當地或全球的員工出差，及要求員工盡可能在家辦公。美光財務長David Zinsner表示，近期環境雖然充滿不確定性，但長期來看對記憶體需求仍然維持樂觀看法。