輝達：資料中心、筆電復甦

繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）的年度GTC大會改為線上的GTC Digital活動，財務長Colette Kress在虛擬爐邊對談活動表示，疫情造成宅經濟更為活躍，包括支援在家遠距工作的資料中心需求增加，筆電及遊戲產業需求回溫，位於中國大陸的供應鏈預計3月底回復到70～80％產能，因此輝達決定不修改第一季財務預測。



市場原本預期輝達會在本周上線的GTC Digital活動期間發布新一代Ampere繪圖晶片，但目前看來發布時間點可能會延至下半年。至於原本活動期間針對投資人召開的電話會議，則改成由財務長Colette Kress的虛擬爐邊對談活動。而他對資料中心及筆電市場的樂觀看法，讓深陷新冠肺炎疫情衝擊的投資界看到曙光。



Colette Kress表示，新冠肺炎讓全球在家工作的人數大幅增加，超大規模（hyperscale）資料中心及雲端運算的需求增加，而且許多地區因為進行封城，消費行為轉向線上購物等電子商務。所以，資料中心建置速度提高，對於伺服器中的處理器及繪圖晶片、網路設備、儲存裝置等需求同步拉高，成為疫情持續蔓延的情況下難得一見的榮景。



他指出，不論對遠距工作或遠距上課的人來說，因為一般家庭會有的桌機規格都不會太好，所以會帶動筆電的新需求。



同時，在家的時間變多，也讓平均每天登入遊戲時間增加了五成，雖然目前仍是用現有的桌機或筆電，但時間久了反而容易帶動電競或高階筆電升級需求，輝達已看到MaxQ輕薄筆電繪圖晶片的升級需求轉強。



中國市場最先因為新冠肺炎疫情而封城，工廠也延後一段時間才開始復工，但自疫情發生到現在加速復工，不僅中國市場的筆電及遊戲等市場看到復甦，電子商務市場表現也愈來愈好。



Colette Kress指出，中國當地包括OEM/ODM廠及物流系統將會在3月底達到70～80％的復工率，雖然歐美市場仍受到疫情衝擊，短期的封城一定會對需求造成負面影響，但預期後續疫情獲得控制後，需求復甦情況會跟中國市場很像。