科技防疫國家隊 中華電遠傳出列

科技助陣防疫，國內電信業者中華電信與遠傳電信貢獻資通訊技術優勢，中華電開發完成「電子防疫服務平台」，遠傳則以雲端服務支持口罩預購系統，成為隱藏版口罩國家隊。

口罩實名制2.0今天開放第二輪線上預購，使用自然人憑證或健保卡認證的eMask口罩預購系統，背後的雲服務、網路架構等技術，是由遠傳電信提供的服務所支持，成為「隱藏版口罩國家隊」。

為解決一些上班族群無法至藥局排隊領口罩的困擾，行政院建構eMask管道，讓民眾可以便利預購，透過科技進行實名身分認證，並以線上信用卡或網銀、ATM繳款，及接合超商布點綿密方便取貨的特性，盤點及整合衛福部（健保卡、手機實名認證）、內政部（自然人憑證）、財金公司（信用卡）、銀行（ATM、網銀）、中華郵政（物流）、四大超商（通路）。

由於短時間內，只有財政部報稅系統在服務架構面、資源容量、安全性及效率面能符合，因此由關貿規劃建置、遠傳雲服務支援的報稅系統調整而成。

遠傳表示，從去年開始支援報稅系統，由於防疫視同作戰，作業時程極度有限，行政院在一周內就完成eMask，而eMask的背後雲服務、網路架構等技術仍持續由遠傳提供服務。

自月初接獲eMask建置需求後，遠傳發揮雲服務的彈性部署，花3天就將eMask運作所需的網路資源備妥，為國家防疫盡一份心力。

而台灣「電子防疫服務平台」則是由行政院資通安全處、中央流行疫情指揮中心疾管署及NCC共同規劃，請中華電信在2月初開發完成上線，未跟國外合作，均由自主開發完成，目前已將5大電信業者居家隔離或檢疫者整合納入。

國外媒體報導，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）提到台灣在防疫過程運用手機追蹤，成效良好，並指出國際上僅少數國家具備這項應用能力。

NCC基礎設施與資通安全處副處長鄭明宗表示，依據疾管署疫情防治作業，會把確診者身邊潛在對象或入境者，列為居家隔離或居家檢疫名單，後續衛政與民政單位確認管理個案的手機與居家地址後，再把相關資料傳給電信業者，請業者定時回報個案位置。

鄭明宗表示，如果管理者手機訊號脫離一定範圍時，電信業者會傳送簡訊通報，並同步發送「告警簡訊」給個案、衛政、民政與警政單位處理。

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