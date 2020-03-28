蘋果iOS 13.4來了 Memoji表情翻白眼超生動

蘋果五大系統推出最新正式版，包含iOS 13.4、iPadOS 13.4、watchOS 6.2、macOS Catalina 10.15.4、tvOS 13.4。圖／摘自蘋果官網

蘋果(Apple Inc.)稍早之前履行為 iPad Pro 更新系統的承諾，不僅如此更針對旗下五大平台都釋出了大幅更新的作業系統，分別是 iOS 13.4、iPadOS 13.4、watchOS 6.2、macOS Catalina 10.15.4、tvOS 13.4。究竟有哪些令人矚目的新功能加入，一起來瞧瞧。

iOS 13.4

iOS 13.4 當中新增的功能包含全新的「郵件」App 底部快捷按鈕、支援 iCloud 共享資料夾、新增 9種 Memoji 表情貼紙；此外也支援了「通用購買」，單次購買參與的 App 即可跨平台在 iPhone、iPod touch、iPad、Mac 和 Apple TV 中使用。

iOS 13.4 新增九種 Memoji 表情貼紙，還有翻白眼表情，對不少人來說應該滿實用的。圖／黃慧雯製

iPadOS 13.4

此版本中最受矚目的新功能就是增加了對滑鼠以及觸控板的支援，可讓能適用於第三代、第四代 iPad Pro 的巧控鍵盤上的觸控板完整發揮威力。此外，也新增了對於蘋果自家的 Magic Mouse、Magic Mouse 2、Magic Trackpad、Magic Trackpad 2 的支援，以及對於第三方 USB 還有藍牙無線滑鼠的支援。而若是使用巧控鍵盤、Magic Trackpad 2 還可支援多點觸控手勢。

masOS Catalina 10.15.4

針對螢幕使用時間增加了更多控制權，包含家長可以限制孩子使用 Facebook、訊息、電話等服務的時間。此外，與 iOS 13.4 同步支援了「通用購買」，單次購買參與的 App 即可跨平台在 iPhone、iPod touch、iPad、Mac 和 Apple TV 中使用。另外也支援 iCloud 共享資料夾、Apple Music 即時歌詞顯示功能、可以選擇將 Chrome 瀏覽器儲存的密碼導入到 iCloud 鑰匙圈，以便於在 Safari 瀏覽器中登入網站。

watchOS 6.2

此版本中開放開發者可以推出支援應用內購的 watchOS 專屬 App；並在紐西蘭(New Zealand)、智利(Chile)、土耳其(Turkey)開放心電圖(ECG)功能，還有偵測發現不規則心率時的通知；並修復從 Wi-Fi 切換到藍牙配對時，可能會導致音樂中斷的問題。

tvOS 13.4

相對於其他系統，tvOS 13.4 更新的幅度較小，包含簡化電視 App 的外觀、修復 Bug，並且增加了家庭共享功能，可讓家庭成員看見其他成員購買的 iTunes 內容。

蘋果用戶透過設備中的「設定>軟體更新」應可找到升級至最新系統的路徑。不過 Apple Watch 要升級系統，電力需要有 50% 且放在充電器上，才能透過 iPhone 下載新系統並且升級。升級前，建議都要先行備份，以免升級過程出現意外情況，導致重要資料不保。

（中時電子報 黃慧雯）

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