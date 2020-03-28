蘋果iOS 13.4來了 Memoji表情翻白眼超生動

蘋果(Apple Inc.)稍早之前履行為 iPad Pro 更新系統的承諾，不僅如此更針對旗下五大平台都釋出了大幅更新的作業系統，分別是 iOS 13.4、iPadOS 13.4、watchOS 6.2、macOS Catalina 10.15.4、tvOS 13.4。究竟有哪些令人矚目的新功能加入，一起來瞧瞧。

iOS 13.4

iOS 13.4 當中新增的功能包含全新的「郵件」App 底部快捷按鈕、支援 iCloud 共享資料夾、新增 9種 Memoji 表情貼紙；此外也支援了「通用購買」，單次購買參與的 App 即可跨平台在 iPhone、iPod touch、iPad、Mac 和 Apple TV 中使用。

iOS 13.4 新增九種 Memoji 表情貼紙，還有翻白眼表情，對不少人來說應該滿實用的。圖／黃慧雯製

iPadOS 13.4

此版本中最受矚目的新功能就是增加了對滑鼠以及觸控板的支援，可讓能適用於第三代、第四代 iPad Pro 的巧控鍵盤上的觸控板完整發揮威力。此外，也新增了對於蘋果自家的 Magic Mouse、Magic Mouse 2、Magic Trackpad、Magic Trackpad 2 的支援，以及對於第三方 USB 還有藍牙無線滑鼠的支援。而若是使用巧控鍵盤、Magic Trackpad 2 還可支援多點觸控手勢。

masOS Catalina 10.15.4

針對螢幕使用時間增加了更多控制權，包含家長可以限制孩子使用 Facebook、訊息、電話等服務的時間。此外，與 iOS 13.4 同步支援了「通用購買」，單次購買參與的 App 即可跨平台在 iPhone、iPod touch、iPad、Mac 和 Apple TV 中使用。另外也支援 iCloud 共享資料夾、Apple Music 即時歌詞顯示功能、可以選擇將 Chrome 瀏覽器儲存的密碼導入到 iCloud 鑰匙圈，以便於在 Safari 瀏覽器中登入網站。

watchOS 6.2

此版本中開放開發者可以推出支援應用內購的 watchOS 專屬 App；並在紐西蘭(New Zealand)、智利(Chile)、土耳其(Turkey)開放心電圖(ECG)功能，還有偵測發現不規則心率時的通知；並修復從 Wi-Fi 切換到藍牙配對時，可能會導致音樂中斷的問題。

tvOS 13.4

相對於其他系統，tvOS 13.4 更新的幅度較小，包含簡化電視 App 的外觀、修復 Bug，並且增加了家庭共享功能，可讓家庭成員看見其他成員購買的 iTunes 內容。

蘋果用戶透過設備中的「設定>軟體更新」應可找到升級至最新系統的路徑。不過 Apple Watch 要升級系統，電力需要有 50% 且放在充電器上，才能透過 iPhone 下載新系統並且升級。升級前，建議都要先行備份，以免升級過程出現意外情況，導致重要資料不保。

（中時電子報 黃慧雯）

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