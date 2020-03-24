台積電抗疫 非產線員工可在家上班

新冠肺炎疫情日益加劇，台灣確診病例數攀升且24日已突破200例大關。晶圓代工龍頭台積電總裁魏哲家近日向員工發出通告，即日起到4月12前實施第一階段限制，限定員工不能出國，同時鼓勵非生產線的員工在分組辦公營運模式下，亦可以選擇在家上班。



估計台積電非生產線直接員工約3萬人。台積電強調目前生產線運作維持正常，營運不受影響。



台積電指出，因有一名非生產線員工確診新冠肺炎，所以內部決議啟動分組辦公，而居家辦公是分組辦公的選項之一。這是台積電成立33年以來首度讓員工可選擇在家上班。



新冠肺炎去年底在中國大陸爆發疫情後，台積電就已擬定對應計畫。而台積電先前因一名員工確診新冠肺炎，所以立即啟動分組辦公。台積電先前指出，以防疫安全及保護員工健康為首要考量，在現有防疫相關規定外，決議將啟動分組辦公營運模式。台灣地區員工於參加會議、訓練、或身處公共區域期間一律全程配戴口罩。



台積電今年以來也已經管制員工出差，限制供應商與客戶進出廠區。由於新冠肺炎疫情在世界各地擴散，台積電除了進一步要求員工避免非必要公務出差，也請員工這段時間內暫停所有出國計畫。另外，居家辦公適用於非生產線員工，所以台積電生產線會維持正常運作，營運不受影響。



台積電在公告中指出，因將防疫為首要考量，有鑑於確診個案數持續上升，在未來幾周的防疫關鍵期，除了20日開始啟動人員分組辦公的營運模式外，依總裁指示，非生產直接相關人員即日起至4月12日止，盡量採取居家辦公，居家辦公的人員由廠長、處長以上的主管決定。再者，請同仁暫停所有出國計畫，特殊情況需經單位最高功能組織主管核准，以降低同仁感染新冠肺炎風險。最後，防疫期間請同仁確實遵守政府及公司相關規定措施。



台積電上周實施分組辦公後，由於組織架構複雜且員工眾多，有的組別被分配到同大樓不同樓層上班，也有分配到別的廠區上班，不少組別員工是全面或輪流改成在家上班。