蘋果震撼彈！5奈米延後量產

真的不妙了！新冠肺炎疫情全球蔓延，影響手機生產鏈，也拖緩5G布建進度，業界傳出，蘋果5奈米A14應用處理器量產時程將向後遞延一至二個季度，iPhone 12也將延後推出。法人預期，台積電第三季營收表現恐旺季不旺，季增率預估將降至個位數百分比。

至於台積電另一5奈米大客戶華為海思沒有減少投片，但產品線內容有所調整，雖然5G手機晶片的投片延後，但5G基地台晶片的投片量明顯提升，以因應大陸加速5G新基建的強勁需求。整體來看，華為海思第三季的5奈米投片需求沒有減少。

法人預估，若蘋果及華為海思維持原本的5奈米量產投片，台積電第三季營收應該較第二季成長「兩位數百分比」，但蘋果現在延後5奈米量產時間，或將導致台積電第三季營收季成長率降至個位數百分比，營運旺季不旺。不過，延後的訂單將在第四季開始出貨，明年第一季開始放量，屆時營運將淡季不淡。至於台積電是否如2018年中一樣因需求延後而放緩擴產速度，將是4月中召開的法說會中法人最想知道的議題之一。

台積電已經完成Fab 18廠第一期及第二期工程，生產線也已完成建置及認證，預期第二季5奈米將進入量產階段，為蘋果及華為海思兩大客戶生產新一代5G相關晶片，並將在第三季大幅拉升投片量，第四季第一期及第二期工程生產線將全產能投片。只不過，計畫趕不上變化，新冠肺炎疫情造成散布在全球各地的生產鏈無法順利銜接，業界傳出，蘋果5奈米量產計畫恐將遞延一至二個季度。

據供應鏈消息，蘋果原本將在5月開始量產5奈米A14應用處理器，但因新冠肺炎疫情影響，相關5G進度延宕，加上大陸手機組裝生產鏈第二季員工及產能仍青黃不接，周邊配套晶片供貨不穩定，量產時程將向後遞延，真正投片放量時間將延到第三季下旬。也因此，蘋果第三季在台積電的5奈米投片量將低於原先預期，整個季度預估減少3萬片以上投片量。不過，訂單並未取消，而是延後一至二個季度才開始拉高投片量。

供應鏈業者分析，新冠肺炎疫情已導致歐美、東南亞等國家進行鎖國及封城，5G基礎建設時間延宕，5G開台時間也順延到年底或明年，下半年消費者對5G手機需求不會太強。再者，因為5G手機組裝生產鏈還無法在第二季開出全產能，而其它國家鎖國或封城的動作，亦造成其它配套晶片的供貨不穩定，這個時間點就算放量生產5G核心處理器也無法完成原本的手機生產目標，推估蘋果因此延後5奈米量產計畫。