COMPUTEX 延至9月底舉行

國際大型科技會展又再取消一樁！受到新冠肺炎(COVID-19)疫情從中國延燒至歐美影響，原訂於6月2日開展的台北國際電腦展（COMPUTEX），將延至9月28日舉行，展覽日期也由原本的6天、縮減至3天，展區則集中至世貿二館。

主辦單位表示，新冠肺炎疫情不斷升溫，大型展覽或發表會如2月底的MWC、3月的GDC，以及原定在5月登場的開發者大會如Google I／O與臉書F8，都先後取消，其中Google甚至宣布連Google I／O線上發表會都取消。而向來是國外買家、一線科技業者高層集結的台北國際電腦展，在歐美疫情無法降溫下，就算貿然舉辦，可能得面臨參加者在入境後得先隔離檢疫，或是徒增搭機長途旅行染病的風險，而人員聚集也恐怕會提高群聚感染的機率。

基於維護參展廠商及參觀者的健康與安全，主辦單位宣布台北國際電腦展展覽日期將由原定的6月2～6日，延期至9月28～30日舉行，原先台北國際電腦展與同時舉行的新創展橫跨世貿與南港共三個展館，但是隨著上半年的展覽多已改期至下半年，下半年南港展覽館與世貿展覽館檔期很滿，改期後的台北國際電腦展展區將集中至台北南港展覽館2館。

而針對持續力挺台北國際電腦展的國內參展廠商，主辦單位表示將在原檔期期間，在台灣經貿網辦理台北國際電腦展線上展覽，除了邀請全球買主參加視訊採購洽談會，並將力邀國內外指標廠商進行線上新產品發表會，此外也鼓勵國內外資通訊指標性業者，以網路研討會型式分享5G與AIoT等智慧科技應用。