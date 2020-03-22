菲、馬停工令 波及被動元件

因應疫情升溫，繼馬來西亞產線停工兩周之後，上周傳出菲律賓將從海陸空運輸暫停一個月，升級到停工，全球第一大保護元件廠LittleFuse、電子廠ROHM、NEXPERIA已針對客戶端發出停產通知，預計停工4周。日商村田雖沒有發出停產通知，但業界傳，村田已經停工3天，另一家韓系MLCC廠則考慮跟進。



儘管消息難以求證，不過醫材廠邦特上周公告，因為菲律賓遭受肺炎感染人數持續增加，Bataan地方政府為避免疫情失控，暫時停止工業區生產活動，原先豁免之醫療照護產業亦不例外，故自2020年3月20日下午五點起，人員不得再進入廠區工作，已經完成的貨品，仍准許海運出口或是陸地運輸，工業區將於2020年4月15日封城結束後，恢復各項生產活動，間接證實菲律賓加入停產行列的消息。



業界傳出，在菲律賓擁有工廠的電子廠包含LittleFuse、ROHM、NEXPERIA等三家廠商已經發出停產通知，預計停工4周，其中LittleFuse為全球第一大保護元件廠，日商村田、韓商三星電機以生產MLCC為主，雖然沒有發出停產通知，然而被動元件業界盛傳，村田上周已經停工3天，而韓系廠商因應疫情的安全考量，也考慮跟進停工。



村田、三星電機在菲律賓的MLCC產能比重達15％、40％，原先菲律賓政府因應疫情變化，僅決定馬尼拉地區暫停海、陸、空運輸一個月，就在馬來西亞政府要求產線、政府單位停工2周之後，菲律賓因疫情轉趨嚴峻，也當機立斷要求產線停工，以求進一步控制疫情。



至於已經停工的馬來西亞，據業界表示，因停工影響茲事體大，幾經協調之後，部分大廠取得豁免，但豁免的廠商以半導體產業為主，稼動率可達50％，其餘廠商則各自變通，以電阻廠旺詮為例，就趕在停工之前，把倉庫散料透過新加坡運回昆山廠、湖南廠加工，出貨則以客戶不斷線為優先，只是備料需求的客戶暫不出貨。



目前在馬來西亞設廠的被動元件公司包含華新科（電阻）、旺詮（電阻），以及日商村田（電感、MLCC）、鋁電廠Nichicon、Nippon Chemicon、固態電容廠Panasonic等。



而在菲律賓設廠的被動元件廠則有村田、三星電機、太陽誘電。