WitsView示警： 面板漲勢 4月恐畫休止符

2月面板價格大漲，3月因為供應鏈仍在調整期，面板價格續漲，不過漲幅已見縮小。但是近期新冠肺炎疫情在全球擴大，歐美也紛紛進入封閉管理，對於市場買氣的影響將陸續浮現。WitsView研究部副總邱宇彬表示，一旦買氣下滑，下游品牌廠將縮減第二季面板採購，面板價格漲勢恐怕只維持兩個月，4月就將告終。



根據WitsView最新面板報價，3月份大尺寸面板價格續漲，不過隨著面板產能利用率提高，終端需求又因為歐美疫情浮現雜音，使得3月份面板漲勢縮小。電視面板來看，55吋面板3月上漲約4～5美元，43吋面板漲3～4美元，32吋調漲2美元，65吋面板也有大約3美元的漲幅。至於IT面板方面，23.8吋以下的監視器面板小漲0.1～0.3美元，而NB面板也有0.1～0.4美元的漲幅。2、3月電視面板價格大漲，中大尺寸電視面板單季漲幅達5％～10％，32吋面板漲幅更高達15％，隨著價格重回現金成本之上，面板廠第一季虧損將大幅改善。



然而3月下旬新冠肺炎疫情在全球擴散，重創美國和歐洲兩大市場。邱宇彬表示，第一季只有小米下修訂單，但是現在看來歐美接連宣布封閉管理，勢必衝擊終端市場買氣，第二季外銷市場變數增加，還有部分位在東南亞的電視廠被迫關閉，也影響面板採購，預期面板訂單最快在4月就會面臨下修的壓力。



除了需求面的變化之外，隨著中國復工腳步加快，面板廠產能利用率明顯提升，2月面板出貨相比訂單掉了10％，3月產能增加，面板實際出貨和出貨計畫之間的差距還會縮小到5％，-預期4月面板產出將恢復正常。邱宇彬表示，4月起供給增加，但是需求卻下滑，可能造成大尺寸面板供需反轉，在經過連續兩個月大漲之後，面板漲勢將在4月告終。



整體第二季來看，最大的變數在於歐美市場的外銷需求，反而是中國市場在3月看到封閉管理逐步開放，品牌開始為年中的618促銷做計畫，希望彌補第一季低迷的銷售表現，預估拉貨潮將在5月啟動。