總經理郭水義： 中華電寬頻用戶 東奧拚倍增

中華電信總經理郭水義接受本報專訪表示，2020東京奧運，中華電信將首度秀出5G+VR虛擬實境+4K三大科技，並借重東奧推升300Mbps以上寬頻上網用戶倍增、MOD用戶申裝4K機上盒突破百萬。

中華電信5G服務將於7月正式開台商轉，奧運轉播服務公司（OBS）首次提供VR賽事節目，中華電將以5G+VR 360度多視角看賽事服務，呈現看奧運完全不同以往的視覺饗宴，開創國內影視轉播先例。加上台灣的代表團參賽規模與成績備受國人矚目，東奧成為中華電信5G首場大型活動，將帶動一波4G升級使用5G的轉換潮。

5G開台 將領先同業

儘管新冠疫情衝擊全球，國際奧委會日前做出不會取消的決定後，拿下東奧台灣區新媒體轉播權的中華電信，也針對東奧擬定出多項重大決策。

郭水義表示，奧運開賽前，中華電將於第二季特別規畫「東奧專屬活動」4K看奧運+300Mbps寬頻上網的專案活動，以一站購足4K節目及300Mbps上網為主軸，透過倍增300Mbps寬頻上網用戶數，推升300Mbps成為國內寬頻上網主力。價格方面，郭水義透露，為鼓勵客戶升速到300Mbps、500Mbps甚至1Gbps，中華電定調「付得起、用得好」價格策略，低價不會是主要訴求。由於東奧轉播之前，中華電將領先同業5G開台，屆時5G結合奧運賽事的相關資費也會出爐。

另外，MOD已備妥4K機上盒，力拚7月前100萬用戶完成申裝4K機上盒，MOD現有210萬用戶，相當於一半左右用戶屆時可用4K看奧運。

郭水義透露，東奧全面採用4K拍攝運動賽事，訊源以4K訊號傳回台灣高達720小時，其中做成後製講評節目約500小時內容，近一半約225小時採4K後製技術。

OTT影視平台 最佳VR體驗

中華電信自主開發的OTT影視平台Hami Video，將在東奧化身為最佳VR體驗平台，郭水義表示，中華電將與佐臻、HTC共同打造高品質VR看賽事服務，透過VR頭盔以視覺、聽覺等方式在虛擬環境中呈現彷彿身歷其境般的沉浸式感官體驗，就像是以貼近選手的視角，感受親臨現場的震撼。目前官方公布提供VR內容包括開閉幕、田徑、體操、拳擊、沙灘排球，能讓台灣民眾身歷其境觀賞黃金右臂鄭兆村、鞍馬王子李智凱及中華隊選手的精彩比賽。

除此，據了解，東奧這次將採英特爾True View技術運用在籃球賽事，讓收視者能以互動的方式自由調整視角，找出可360度完整觀賞賽況的有利位置，就像不用搭飛機到東京也猶如坐在觀眾席第一排座位觀看比賽，還可隨時變換位置，被視為是這次VR應用的一大亮點，中華電信可望在這次東奧首次亮相這項創新技術及服務。