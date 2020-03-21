遠距當道 筆電、伺服器接單旺

新冠肺炎疫情在歐美蔓延，許多城市陸續進入封城或半封城狀態，想要維持正常營運又擔心疫情衝擊的企業，在家遠距工作（Telework）成為新的模式，並帶動雲端運算及資料中心龐大商機，筆電及伺服器供應鏈接單暢旺，成為肺炎疫情壟罩下的受惠族群，法人點名台積電及南亞科等個股受惠。

包括臉書、Google、亞馬遜、微軟等大廠都已要求員工在家工作，英特爾、台積電、日月光等半導體大廠也啟動分組上班，不必進辦公室的員工則在家上班。為了避免資料外洩，同時確定公司資料安全性，除了在筆電或智慧型手機等邊緣運算裝置上要求支援安全性方案，雲端運算及資料中心等應用更是大爆發，並帶動新一代伺服器平台強勁出貨動能。

受惠於ODM／OEM廠的伺服器接單接不完，英特爾及超微直接受惠。英特爾現在主流的14奈米Cascade Lake處理器及Purley平台出貨暢旺，新一代14奈米Cooper Lake處理器及Cedar Island平台可望在第二季開始交貨，至於新一代10奈米Ice Lake處理器及Whitley平台會在下半年開始交貨，將帶動新一波伺服器平台換機潮。

超微Zen 2架構第二代EPYC伺服器處理器Rome已經量產出貨，採用台積電7奈米製程量產，因為是目前市場上唯一支援PCIe Gen 4的伺服器平台，受到許多國際網路大廠或大型企業、研究機構等採用。

超微宣布，從極端氣候分析、自動駕駛、到各種國防系統，歐洲各地的研究人員與科學家紛紛改用超微EPYC伺服器處理器，以因應各種最嚴苛的需求，超微已逐漸鞏固超級運算市場版圖。而超微近期持續提高對第二代EPYC處理器Rome在台積電7奈米投片量，年底試產第三代EPYC處理器Milan將採用台積電7奈米量產。

新冠肺炎疫情推升雲端運算及超大規模資料中心強勁需求，伺服器DRAM因此供不應求，第二季合約價計畫調漲20％。然而近期韓國半導體廠員工傳出感染新冠肺炎，韓國疫情仍未獲得控制且風險較高，DRAM市場供給疑慮再起，業界預期第二季伺服器DRAM價格漲幅可能擴大，法人看好2020年搶進伺服器DRAM市場的南亞科將直接受惠。

義隆、瑞昱、信驊 疫氣昂揚

新冠肺炎衝擊全球市場，掀起居家辦公風潮，筆電、伺服器需求量大幅提升。法人看好WiFi、音訊、高速傳輸及伺服器遠端管理晶片（BMC）需求暢旺，PC供應鏈義隆、瑞昱、信驊、祥碩及茂達等IC設計廠，可望因此受惠。

肺炎正影響歐美市場，各國除呼籲人民少上街，也有多國先後進行封城管理，希望迅速遏止疫情蔓延，在封城效應之下，各大企業為維持正常營運，開始掀起伺服器、筆電等產品採購需求，使員工居家辦公。

供應鏈業者指出，由於居家辦公需求全面大增，使終端通路庫存開始缺貨，OEM／ODM廠正在向上游端拉貨，希望能夠及早補足市場缺口。至於在伺服器市場，除了有筆電之外，也必須連上企業雲端，因此各大企業紛紛開始打造自有雲，使伺服器需求同步看增。

據了解，台灣IC設計廠在PC供應鏈布局深厚，舉凡WiFi、音訊、電源管理IC、高速傳輸IC及風扇馬達驅動IC等產品線皆有對應廠商，因此在這波PC市場缺貨需求下，法人看好，瑞昱、義隆及信驊等廠商將可望大啖訂單。

瑞昱公告2月合併營收達51.08億元、年增38.9％，累計2020年前兩月合併營收為104.98億元、年成長25.9％，改寫歷史同期新高。法人指出，瑞昱當前以WiFi、音訊等晶片大啖筆電、桌上型PC等客戶訂單，在WiFi、音訊等晶片需求暢旺推動下，預期瑞昱第二季業績有機會再度走高。

義隆先前則受到中國大陸停工，影響觸控模組出貨，不過隨著中國復工率正逐步提升，美系、陸系等筆電客戶也並未砍單，甚至還可望出現加單狀況，法人看好，義隆3月起營收將可望明顯復甦，第二季有機會更加暢旺。

在伺服器市場，祥碩、信驊分別以高速傳輸IC和伺服器遠端管理晶片切入供應鏈，祥碩後續有機會在中國大陸伺服器去美化及居家辦公需求帶動下，出貨更加暢旺，信驊由於在全球伺服器需求升溫帶動下，訂單力道維持強勁水準，法人預期，信驊第二季業績將可望保持在高檔水位。