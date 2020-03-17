友達彭双浪：疫情下迎商機

友達董事長彭双浪表示，新冠肺炎是危機也是機會點，最近教育市場、醫療市場訂單多，導致客戶頻頻加單。因為疫情對工作、學習、生活型態都造成改變，疫情也導致很多學校停課，採取遠端教學，讓電子媒介（像是手機、平板）需求暢旺，引爆宅經濟商機。



彭双浪表示，2020年一開始就有新冠肺炎這隻大黑天鵝，不確定因素提升、增加預測的困難度，這是危機、但也是機會點。觀察對於疫情對整體市場的影響，電視方面，因為去年底總體銷售很好，而且庫存不高，現在還有回補庫存的需求，而且很多人關在家裡，也要買電視。



至於比較明確出現負面影響的是汽車，2月大陸汽車銷售只有10分之1，汽車產業鏈長，先前大陸車廠關閉、近期歐洲車廠也關閉，會影響零組件需求。至於教育和醫療應用產品，因為線上教學、以及醫療需求增加，也帶動訂單增加。



現在疫情擴散到歐美市場，這是主要消費市場，預期今年經濟一定會受到影響，衝擊多大還不知道。目前接單和生產正常，和原來的計畫沒有太大的差異。



彭浪指出，從不同角度來看，去年有兩隻黑天鵝，一個是英國要脫歐，市場擔心歐盟解體，沒想到來到今年，疫情全球擴散，歐盟內國家紛紛鎖國，更加衝擊歐盟。另一個變化則是發生在面板產業內，去年中美貿易戰討論最熱烈的是「要求中國政府不能再補貼」。因為以前中國面板廠擴產主要就是靠補貼，但現在太多民生經濟復甦需要銀彈，預期大陸政府對面板產業補貼會減少力度，這樣一來產業秩序應該會更好。



這次中國封閉管理，也讓供應鏈上思考分散製造據點。彭浪表示，過去20、30年都在大陸，供應鏈移轉需要時間，公司也在觀察下游供應的變化。目前可以先做的是備援機制，面板前段產能本來就在台灣、本地也有部分後段模組產能，可以直接從台灣出貨。然而過去是全球製造，是透過有效率地大規模生產，達到最低的生產成本，一旦分散生產就打破了定律，以後消費產品就不會那麼便宜。



為因應生產模式調整，友達今年也啟動為期3年的台商回台400多億元投資計劃，友達總經理柯富仁說，主要投資在先端、少量多樣場域應用的產品開發，以及智慧製造，並且建置2條車用模組的生產線。