友達彭双浪：新冠肺炎黑天鵝是危機也是轉機

友達董事長彭双浪表示，2020年一開始就有新冠肺炎大黑天鵝，不確定因素提升、增加預測的困難度。最近教育市場、醫療市場訂單多，客戶催加量。友達產品從消費型到工業、乃至非顯示產品，非常廣泛，要抓住機會，是危機也是機會點。

彭双浪透露，有些客戶對友達訂單增加，因為疫情影響對工作、學習、生活型態都造成改變，如教育市場，因為疫情很多學校停課，採取遠端教學，讓電子媒介需求暢旺，像是手機、平板。此外，原先電子白板安裝在夏天，現在停課就提前安裝，電子白板是公司重要佈局產品，醫療產品需求也增加。

從供應鏈來看，友達過年前就啟動防疫措施，成立全球指揮中心、盤點物資，過年期間生產線沒，有停工，台灣大陸都是正常生產，沒有復工問題，有因為供應鏈公司小沒有資源、不知道如何防疫，出現的問題，還協助供應商復工，分享防疫手冊。

彭双浪認為，疫情擴散，更多擴散到歐美市場，這是主要消費市場，今年經濟一定會受到影響，衝擊多大還不知道。目前接單和生產正常，和原來的計畫沒有太大的差異。疫情擴散比預期的更久更廣，對國際社會和產業都有影響，目前還不容易判斷。從不同角度來看，去年黑天鵝有兩個，一個是英國脫歐，擔心歐盟解體，另一個變化是產業內，去年中美貿易戰討論最熱烈的是要求中國政府不能再補貼，疫情下來，政府對補貼產業會減少力度，以前擴產靠補貼，現在太多民生經濟復甦需要銀彈，以後補貼會更理性。

友達近年推動價值轉型，會更多強調在場域，建立生態鏈。去年成立系統和解決方案事業部，也陸續收購公司，除了ComQi，今年初買了一家做金融體系推播的公司JohnRyan，近期完成凌華股權收購。過去幾年體質改善，除了運作效率，智慧製造推動，過去幾年把財務結構做得更健康。在這時除了有充裕現金度過之外，也可以尋找對的投資、加速評估和參與。

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