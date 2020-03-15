廣達二個月要趕完三個月訂單 筆電出貨將激增

廣達3、4月筆電出貨量將大躍進？根據外電報導，廣達在農曆年前接獲不少筆電大單，加上筆電生產重鎮重慶廠復工追上進度，目前重慶廠員工已有2.8萬人，比去年同期多了1萬多人，既有產線全開之外，新增二條筆電產線也將在3月中旬與下旬量產，重慶廠預計將用二個月的時間，趕完三個月的訂單量，物流與供應鏈也都能滿足出貨需求。

重慶是廣達最重要的筆電生產基地，另外如Apple Watch等穿戴裝置、Google Home等家用智慧音箱，也在此生產，然而重慶因距離湖北距離近、對人員流動管控嚴格，造成復工狀況一度不如華南與華東，也是廣達2月營收、筆電出貨量均欠佳的一大原因，不過廣達也表示3月有機會比2月好轉。

根據外電報導，雖然剛開工時，廣達整個重慶廠區僅有4,800多名員工在廠內作業，遲至2月16日廣達獲准階段性復工，每天只能增加2、300名員工入廠，直到2月20日起，廣達才能對外招募新員工入廠，2月28日廣達重慶工廠每天找到2,000多人進來，也有超過一萬名新員工透過點對點招聘、以專車接到工廠，也因此，廣達不僅在3月初時將員工缺口補齊，3月中重慶廠員工更已達到2.8萬人，比去年同期多了1萬多人，以因應農曆年前廣達所拿下的多個大訂單所需。

廣達之所以積極在重慶廠招工，外電指出是因為先前廣達搶下不少大訂單，原本都要在農曆年後陸續交貨，疫情讓量產時間延後、客戶催得急，廣達也因此將三個月的產量濃縮在二個月內交貨、也就是趕在4月之前出貨，重慶廠已有的生產線產能已經全開，某天日產量衝上14萬台筆電、創下重慶廠單日歷史新高，先前重慶廠筆電最高日產量則為11萬台，除此之外重慶廠還新增兩條筆電產線，分別在3月中、下旬加入生產行列。

不過，筆電供應鏈複雜，光靠廣達一家也不可能達到生產順廠的目標，外電指出，廣達重慶廠供應鏈超過70％在重慶，復工狀況還不錯，物流、供應鏈大都已能滿足生產與出貨的需求。

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