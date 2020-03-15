群智諮詢 下修全球電視出貨預估

新冠肺炎疫情在全球擴散，也引發損及市場需求的疑慮。在許多運動賽事暫停、歐美多國封閉管理的影響之下，群智諮詢（Sigmaintell）率先下修全球電視銷售預測，估計今年電視出貨量約2.36億台，相比去年衰退1.8％，也是近三年來最差。

正當供應鏈慢慢恢復，但疫情在歐美等地擴散，恐將重創市場。群智咨詢表示，除了歐美各地封閉管理的衝擊之外，先前供應鏈不順造成第一季面板價格大漲逾一成，也讓電視成本墊高，如果第二季面板價格續漲，勢必影響電視買氣。

群智咨詢預測，2020年電視出貨量約2.36億台，相比去年衰退1.8％。大尺寸化的趨勢不變，預估65吋以上電視占比將增長2.6個百分點，帶動平均面積增長至47.2吋，較2019年增加0.9吋。55吋電視受到韓國面板廠縮減產能、以及65吋排擠效應影響，市占率持平。其他如50吋、43吋電視市占率也增加，而32吋電視在新興市場需求仍旺，還是最大的單一尺寸。

雖然2019年中美貿易戰影響前三季電視銷售，但第四季北美市場黑色星期五以及中國市場雙十一銷售表現優於預期，拉抬2019年全球電視市場的總出貨量達2.4億台，小幅成長0.4％。

三星電子2019年出貨量為4,270萬台，年成長7％，受惠於廣泛的海外工廠布局，三星電子在中美貿易戰中規避了風險。TCL 2019年出貨量為3,120萬台，年成長12％，雖然中美貿易戰對中國品牌造成衝擊，但TCL轉向東南亞和歐洲展開促銷，另外為小米代工也帶動成長。LG電子2019年出貨量為2,640萬台，年減2％，因QLED電視降價衝擊，LG電子OLED電視銷售下滑。

海信2019年全年出貨量為1,810萬台，年成長8％，海信北美銷售受中美貿易戰影響，因此把海外銷售的重心分散到了東南亞和東歐地區，推升了出貨。創維2019年全年出貨量為1,380萬台、年減4％。小米2019年出貨量為1,330萬台，相比前一年大幅成長49％，主要是在中國本土市占率提升，達到了內銷出貨突破1,000萬台的歷史新高。索尼2019年出貨量為1,010萬台，年減13％，索尼為確保利潤，明顯減少了中小尺寸和中低階產品的銷售，在中高階市場仍有主導地位。