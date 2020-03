Google協助台灣一同抗疫 加速遠端教學與辦公

COVID19疫情爆發至今,Google表示已經與台灣政府單位、開發者社群、以及各界夥伴一起開發出許多實用的工具及服務,協助台灣用戶防疫,不僅擋下許多利用疫情營利的廣告APP、影片,地圖、智慧語音助理都能幫助用戶找所在地附近的藥局與口罩庫存資訊,Google旗下許多工具則協助學校與企業遠端教學與辦公。

Google表示,在Search輸入「武漢肺炎」、「冠狀病毒」或「新型冠狀病毒」等關鍵字後,頁面上方將顯示SOS警報,搜尋結果並提供疾管署網站的連結,協助用戶獲得官方的防疫措施指引與最新資訊,在YouTube搜尋類似關鍵字時,首頁也會出現導向疾管署網站的指引。

Google Maps也以圖資協助台灣防疫,Google表示,由join.g0v.tw#mask頻道社群夥伴、Google開發者社群及設計師透過Google Cloud和Google Maps API開發出即時口罩地圖,協助用戶掌握全台藥局販售口罩地點與庫存資訊,而由Google工程師自發製作的「武漢肺炎歷史軌跡比對地圖」,以Google Maps時間軸記錄用戶每日路徑,協助用戶比對與確診案例的軌跡是否重疊。

而在台灣上線才一年多的Google Assistant也加入協助抗疫,Google表示,台灣開發者運用Actions on Google開發者平台推出的應用平台,用戶只要跟Assistant說「我要跟口罩在哪裡說話」(或「口罩配」、「口罩君」) ,就能找到附近藥局及口罩庫存,或是說「我要跟防疫機器人說話」,便能查詢口罩購買注意事項、最新台灣確診人數等資訊。

疫情也讓網路平台上不實資訊層出不窮,Google表示,信任與安全團隊在過去六週已阻擋、攔截數萬個利用疫情營利的廣告,Google Play也禁止開發者利用疫情開發相關應用程式,並嚴禁可能誤導用戶、或對用戶有害的醫學健康內容與應用,亦禁止任何應用程式利用疫情來賺取營利,以避免用戶下載不當的應用程式。

而在YouTube上,Google表示若影片訴求不需透過正當醫療程序就能防疫, 影片就會被下降,而許多疫情相關的影片下方也會提供疾管署連結,讓用戶觀看影片後可以查證。

在協助遠距辦公及教學方面,Google表示,企業、教師及學生可以用Gmail 、Google Calendar、Google雲端硬碟、Hangouts Meet、Hangouts Chat及Google for Education等維持工作和學習進度,先前台灣為防疫而延長寒假時,為了讓教師在這段期間掌握教學進度,Google for Education邀請擁有經驗的中小學老師以線上直播,分享如何準備線上教學資料、培養遠端教學能力,而為讓用戶在疫情期間維持辦公效率和教學品質,HangOut Meet進階功能已開放讓所有G Suite和G Suite for Education的用戶在今年7月1日前免費使用。