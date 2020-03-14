另類防疫 物聯網加速推進

防範新冠肺炎，避免人與人群聚接觸是很重要的措施之一，也帶動物聯網服務加速普及應用。台灣5G服務預計最快7月商轉，五大電信公司2020年下半年將結合5G加速推動物聯網服務包括，智慧電表、水表、汰換智慧路燈等政府標案陸續釋出，及透過國際大型展覽爭取跨國企業合作有成、台廠光在2020年CES展就已爭取到70億元訂單，國發會推估今年台灣物聯網產值在全球市占將達5％，相較2019年破新台幣1.3兆元產值、全球市占4.3％，更上一層樓。

電信三雄2020年財測獲利目標縮減，但營收目標仍大幅成長，主要成長動能來自資通訊（ICT）業務，尤以物聯網服務營收成長幅度最為可觀。隨著5G服務最快7月開台商轉，高速、低延遲、大量連結的三大技術特性，可望帶動物聯網創新應用更加蓬勃發展，為台廠相關概念股帶動新一波商機，參與五大電信公司相關物聯網服務的合作夥伴，包括聯發科、廣達、光寶、台達電、研華、億光、大同等，中小型企業如永勝、歐特儀、環天世通等廠商可望受惠。

中華電2019年來自物聯網營收貢獻約80億元，相較2018年的68億元，成長約17.6％，2020年挑戰年增10～20％，物聯網客戶數及終端連網數量則預估成長超過二成。

台灣大2019年資通訊服務營收大幅成長，光去年第四季物聯網裝置數量便較2018年同期成長25％。

遠傳2019年自資通訊業務營收年增77％，其中物聯網收入年成長高達792％，今年2月來自資通訊業務營收年增294％，其中來自物聯網營收年成長率更高達598％，系統整合專案收入年成長率高達103％，資安營收較去年成長88％。

台灣之星2019年物聯網營收年成長84％、總門號數年增121％。亞太電信2019年上半年來自資通訊專案、物聯網等新服務營收年增率為130％。

電信業者表示，物聯網主要應用包括智慧製造、智慧農業、智慧交通、智慧醫療、智慧效能與環境監控、智慧商業與物聯網資安，合作廠商擴及人臉辨識、AI人工智慧、區塊鏈、大數據分析、新創公司、血糖機、無人機等。

中華電信成立IoT物聯網大平台自成立以來，物聯網用戶數約6,000戶，使用超過60萬個終端裝置，亞太電信剛宣布與新竹市政府簽署合作意向書，未來將結合5G網路，在新竹科技城導入AI、物聯網，解決人口老化、交通擁塞、空污等問題，為亞太電挹注新商機。

五大電信商 搶150億智慧電表商機

經濟部推動智慧電表普及化，預計2024年之前投入150億元經費，布建智慧電表，五大電信商角力各有斬獲。電信業者表示，政府帶頭釋出電表、水表、瓦斯表智慧化標案，有助於5G物聯網生態系茁壯。

根據經濟部提出的一般家庭低壓用戶汰換智慧電表計畫，2019年10月底前完成31萬戶安裝，2020年預計汰換100萬戶、2024年完成300萬戶汰換智慧電表計畫。在各項物聯網服務中，取代傳統人工抄表的智慧電表，被視為各大電信公司物聯網年度重要營收來源之一。

五大電信公司拿下標案後，分別與本土廠商合作，皇輝、至鴻、弓銓、優必闊、斯其大等相關智慧電表廠商受惠最大。

台電在2019年的智慧電表通訊標案，建置區域分為四組，中華電信得標取得第二組，獲得台電低壓AMI通訊介面單元一批（含購置暨安裝）標案，案場區域為台北市、台南、宜蘭、新營、嘉義、金門6縣市、共254,000具電表通訊模組。在此之前，中華電信已在2018年率先承攬台電低壓AMI通訊介面單元一批（含購置暨安裝）標案，共55,500具智慧電表通訊模組。

台灣大則在2018年攜手優必闊、斯其大公司，協助台電於大台北、高雄、桃園、嘉義及屏東地區建置超過10萬門智慧電表通訊系統、資料庫及伺服器等系統。

遠傳電信繼先前取得台電MDMS智慧型電表資料管理系統、可接收全台AMI智慧電表回傳的用電數據案的標案後，今年年初也拿下涵蓋台北市、新北市、台中市、彰化縣、雲林縣、澎湖縣、連江縣（馬祖）等6縣市部份地區合計共約24萬戶AMI智慧電表的通訊模組建置，預計2021年上半年完工。

台灣之星日前也宣布，與斯其大科技共同合作，投入2019年12月由斯其大科技取得的台電部分「80萬戶低壓智慧型電表建置採購案」傳輸建置，合作規模較前次再擴大。