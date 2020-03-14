蘋果關閉大中華區以外直營店

防疫優先，至3/27僅保留線上銷售與服務

新冠肺炎（COVID19）疫情嚴重，蘋果罕見地在官網發表由執行長庫克署名的新聞稿，宣布即日起將關閉大中華區（中國、台灣、香港、澳門）以外所有蘋果直營店，直至3月27日，僅保留線上銷售與服務。

以蘋果中國直營店2月為了防疫而關店超過半個月，當月iPhone在中國的銷量即大減六成多來說，中國以外的直營店關閉兩周，對蘋果首季業績恐怕造成不小壓力。先前積極趕工生產iPhone 11的代工廠與供應鏈，雖然可望因此稍微鬆口氣，然而疫情餘波蕩漾對歐美的消費信心、消費者可支配所得帶來的負面影響，對蘋果業績與代工廠訂單衝擊有多大，還有待觀察。

上周五歐美疫情壞消息連發後，蘋果在台灣時間14日下午兩點半宣布，3月27日之前關閉大中華區以外所有的蘋果直營店，大中華區以外所有員工也建議在家工作，不得不進公司的員工，則必須依照指示擴大人際距離，而蘋果稍早也宣布，每年6月登場的WWDC今年將取消現場發表會，首度改為線上發表。

值得注意的是，疫情肆虐中國最高峰時，蘋果在2月1日起關閉中國的42個直營店，雖然直營店從2月中旬起已逐步恢復營業，可是iPhone中國銷量已大幅下滑。

根據中國信息通訊技術研究院數據顯示，2月中國iPhone銷量僅有49.4萬支，還不到去年同期的四成。

一直到上周為止，蘋果代工廠都在全力趕工生產iPhone 11，即使官網庫存已經逐漸恢復正常，可是美國多地的蘋果直營店、電信通路都還是拿不到貨，也因為趕貨壓力太大，蘋果連鴻海、和碩代為處理的整新機與維修產線，都不得不停下來，將所有人力集中至趕工i11。

蘋果大中華區以外所有直營店暫停營業兩周，能夠讓代工廠多點時間將庫存水位補上，3月27日之後重新開店可望不再缺貨，可是以中國來說，即使武漢以外地區疫情緩解，3月至今中國一線大城市的商場人潮依舊稀少、購買力還需要一點時間恢復，歐美疫情發燒到蘋果決定關店因應下，對代工廠與供應鏈的影響性仍待觀察。