海英俊：台達電Q2反彈

看好今年第一季市場被壓抑的需求將在第二季出籠，台達電董事長海英俊11日表示，台達電首季營運受疫情衝擊，但第二季有機會趕上！台達電更指出，全年內部營運目標不需要因疫情而改變，大陸廠區的高度自動化是台達電能夠趕上客戶需求的關鍵。

台達電11日舉行線上法說會，由董事長海英俊、執行長鄭平主持，鄭平表示，2月10日大陸剛開工時，台達電大陸廠區平均返工率僅有60％，機構件、包材等零組件也缺貨，不過，台達電大陸廠區自動化、智能化的投資派上用場，目前大陸廠區合計直接人力僅需2萬多人、比往年少了1萬多人，產能恢復速度快，台達電也幫助中小型供應商補齊開工必須的防疫措施，2月底時產能問題已經解決的差不多，至3月中缺的料都已經追上。

不過未受疫情波及的泰達電，則因為約有3成零組件來自大陸而一度間接受影響，鄭平表示，泰達電已加快本地採購速度，預計半年內就可將對大陸零組件依賴程度降至10％，而大陸產能不會再增加，新增產能將以泰達電與即將在4、5月啟用的印度廠為主。

也因為台達電的供應鏈與產出已不是瓶頸，客戶積極催促交貨，雖然歐美疫情升溫對下半年歐美市場需求的影響難以預料，可是海英俊也明確表示，台達電第二季有機會將第一季被疫情壓抑的需求「全部趕上」，去年底做的內部營運目標目前不需要改變，但他也預警，第一季毛利率一定會比同期低。

而在第一季各主要產品線的展望方面，海英俊表示，被動元件、資料中心電源、風扇等表現還行，若疫情能夠即早受控的話，IA與樓宇自動化第一季可能也不錯，與消費性電子相關的電源受疫情的影響比較明顯，至於歐美5G佈建仍然是「說得多做的少」。

海英俊進一步表示，疫情來襲是企業比氣長、比誰手上現金多、管理能力好，台達電不會因為風暴來襲就把該做的研發停掉，過去金融風暴時，業界比現在還悲觀，可是景氣一回來台達電當年IA（工業自動化）業績就成長50％。