華為條款 電信終端標示中國台灣將禁售

NCC於11日修法通過「電信終端設備審驗辦法」第20條修正草案，未來電信終端的本體、說明書、包裝盒、內建韌體或軟體的螢幕顯示，若有損害台灣國家尊嚴，經限期改善仍未改善，即不核發或廢止審定證明，一旦廢止就禁止在台販售。

這回被入法管制的產品，包括智慧手機、平板電腦、機上盒、智慧手表、市內電話、MOD機上盒等，只要連接電信網路的終端射頻器材通通在列。但WiFi設備、以及從國外購買自行帶入台灣自用的終端產品則不限制。各品牌一旦被NCC撤銷審定證明，若通路仍持續銷售，則將對零售通路祭出處分。

去年底華為在台販售的P30、P30 Pro、Nova 5T三款手機，因為軟體更新之後，通訊錄、時區會出現「中國台灣」字眼，被NCC要求立即停售處分，嚴重衝擊華為在台手機銷售量及銷售市占。通路商表示，華為至今沒有在台灣再上市任何一款新手機，各通路目前還能販售的華為手機都是去年底之前上市舊機型，且各家電信公司庫存都不多，華為5G手機目前沒有規畫在台上市，各大電信公司也沒有引進計畫。

現行「電信終端設備審驗辦法」，NCC僅查核業者需檢附審定證明的資料是否偽造或虛偽不實、經抽驗未能符合電信終端設備技術規範，以及因代理商、專利權爭議，經法院判決敗訴確定或違反其它規定致不得販賣經審驗合格之電信終端設備，NCC才會撤銷其審定證明，均未以「國家尊嚴」作為准駁核發審定證明的規定。

但這次NCC直接將標示有「中國台灣」的相關規範入法，並擴大至所有連接電信網路的電信終端產品均一併管制，是有史以來第一次。業者分析，多家台廠、國際大廠近年幾乎都將電信終端設備生產線移往大陸，但進入台灣販售時幾乎都會避開「中國台灣」的敏感字眼，中國手機品牌OPPO、VIVO等大廠也是如此，目前也仍持續在台販售各款新機。NCC的最新管制，除了對華為造成衝擊之外，業者認為，擴大衝擊其它廠商機會並不大。