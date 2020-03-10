東捷資訊攜佐臻 攻智慧倉儲

東元集團旗下資訊服務商東捷資訊（6697）9公告二月營收0.56億元、年增21.29％，為連續兩個月營收雙成長，累計前二月營收為3.68億元，較去年同期成長38.18％。



東捷表示，主要成長動能來自於新客戶對智慧工廠的需求以及ERP升級的需求，帶動公司營收能在疫情期間展現逆勢成長。



為強化智慧工廠應用，東捷攜手智慧眼鏡廠佐臻，結合智慧倉儲及AR技術，打造SmartWMS（智慧倉儲管理系統），透過即時性資訊與可視化管理，提升企業倉儲、物料管理及作業人員效率，縮短訂單處理時程。這個系統同時可與SAP ERP資料無縫整合，即時雙向交換盤點資料，並已成功應用於東捷資訊母公司東元電機無錫等廠區，讓倉儲作業流程從5天縮短為2天，提升作業效能，也與國際級科技大廠洽談合作中，可望為東捷物聯網應用佈局再下一城。



東捷資訊結盟佐臻打造SmartWMS整合解決方案，倉儲作業人員穿戴智慧眼鏡，只要透過AR指引操作動線，就能在複雜的倉儲空間中迅速撿貨，找到物料存放貨架位置，降低出入貨錯誤機率，即使是新手也能輕鬆上手，不僅能進一步根據訂單排程，靈活調度現場人力，亦可幫助企業大幅提升作業效能。



法人表示，東捷截至目前營收狀況不錯，智慧工廠/製造、智慧餐飲、智慧物流等物聯網應用也是公司今年發展目標，由於新冠肺炎的不確定性影響製造業供應鏈，料將加速推升智慧工廠、AIOT等需求，以目前發展狀況來看，樂觀看待該公司今年營運表現。