﻿iPad Air第三代爆空白螢幕問題 可免費維修

繼 2020 年初針對iPhone XS系列以及iPhone XR的聰穎電池護殼提供維修更換計畫後，蘋果（Apple Inc.）更新官網的支援服務頁面，宣布針對部分出現「空白螢幕」問題的iPad Air（第三代）提供免費維修服務。請 iPad Air 3 用戶可以多加留意。

蘋果在2019年3月份，連續多日透過更新官網宣布新品，iPad Air第三代便是其中一款，同期發表的新品還有支援無線充電的AirPods無線耳機、iPad mini 5等等。蘋果透過官網指出，他們「已確定在某些狀況下，少數iPad Air（第 3 代）裝置的螢幕可能會永久呈現空白的狀態。螢幕變空白前可能會出現短暫的閃爍或是閃光。」受影響的裝置是在 2019 年 3 月到 2019 年 10 月之間製造。Apple 或 Apple 授權維修中心將免費維修受影響的裝置。

iPad Air 第三代與 iPad mini 5 是這兩大系列產品中，率先可支援 Apple Pencil 的機種（先前的 iPad Air 以及 iPad mini 機種都不支援），且iPad Air 第三代還額外支援聰穎鍵盤配件，獲得了先前僅有 iPad Pro 系列可以享有的特權，在生產力上更為提升。對於期待擁有高 C/P 值平板的消費者來說，是一個不錯的選擇。

而在蘋果推出維修方案後，iPad Air 第三代的用戶可以留意近日設備的運作情況，若有與上述情況類似的情形發生，可連絡 Apple 授權維修中心或者向 Apple Store 零售店預約時間，在維修前，蘋果將會針對設備進行檢測，確認是否符合本次的維修資格。