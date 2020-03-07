新冠起疫 電子股有傷兵也有奇兵崛起

新冠肺炎肆虐，不少電子零件廠商均受到工廠延後復工影響，2月營收慘不忍睹，不過還是有一些廠商逆勢成長，包括PA族群、射頻元件廠等半導體廠均有亮眼表現。

法人表示，疫情當前，除了口罩、額溫槍、相關防疫、電商、宅經濟等族群業績受惠外，電子零組中表現相對亮眼的個股多集中在半導體、5G、PA（功率放大器）族群、伺服器、遠端視訊、記憶體等領域。

檢視2月營收已出爐的電子零組件廠商，從年成長角度觀察，成長幅度最大的為手機光學鏡頭廠玉晶光，營收相較去年翻了2倍，年增214.7%，動能最強勁，不過相較1月則下滑29.34%。

其次是紅外線溫度量測儀、耳溫槍、額溫槍等體溫量測製造商熱映，在新冠肺炎疫情快速蔓延下，需求爆增，推動2月營收衝上1.24億元，創新高，年增率也高達200%，月增91.5%；月增跟年增都呈現高角度跳升。

排行第3名的是砷化鎵（GaAs）晶圓代工廠宏捷科，無畏疫情及中國手機銷售不佳雙重利空夾擊，2月營收再創高，來到新台幣2.72億元，月增0.81%，年增190%，為近49個月來新高。累計前2個月年增率也有161.76%。

宏捷科表示，營收持續成長，主要還是受惠「去美化」和「轉單效應」持續發威；目前在手訂單仍持續消化中，整體第1季淡季不淡的趨勢不變，預計有機會優於去年第4季。

其實整個PA三雄2月營收表現都算不錯，穩懋2月營收僅較1月小幅下滑2.62%，相較去年同期成長幅度也有78%；全新則較去年同期成長超過5成，月減僅4.11%，族群表現相對整齊。

其他，包括晶圓測試卡及IC測試板的精測、記憶體模組的兆勁等也都有亮眼表現。原先市場擔心在新冠肺炎持續延燒下，今年5G手機及相關設備的出貨恐怕出現遞延，不過精測2月營收來看，客戶拉貨動能仍延續，帶動營收年成長近9成，月增也有4%。

兆勁生產重心同樣是在台灣，受惠於來自中國半導體與通訊設備商、電信商伺服器廠商等的去美化的轉單需求，推動營運表現。

第一金小型精選基金經理人陳思銘表示，受到新冠肺炎疫情影響，多家電子上市櫃公司中國工廠延遲開工，因此2月整體營收表現不如預期。短期來看，將持續面臨客戶訂單交貨遞延、生產周期拉長等困境，加上中國消費市場萎縮，全年營收獲利面臨下修壓力。

但調整幅度要看疫情何時能夠改善，讓封城措施解除，若能在今年中以前解決，那麼下修幅度較有限，下半年在半導體、5G手機換機潮等新題材帶動下，企業營運有機會重拾成長軌道，並帶動股市多頭攻勢再起。