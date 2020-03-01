台積電連10年營收創新高 關鍵在這裡

台積電2019年合併營收達364.32億美元，雖僅較前年小幅成長1.3％，但卻已經是連續第10度的年營收改寫歷史新高，而其中關鍵就在於他們領先競爭同業持續推出先進製程。

根據IC Insights報告，台積電在2014～2019年的過去5年當中，因為先進製程量產而帶動每片晶圓營收貢獻成長13％，並且是唯一一家在這段時間每片晶圓營收貢獻出現成長的業者。

以今年來說，台積電第二季就即將量產5奈米製程，亦將成為今年營收續創歷史新高主要動能。

至於格芯（GlobalFoundries）、聯電、中芯等其它晶工廠，雖然已順利投入12/14奈米製程，但因先進製程推進放緩，2014～2019年之間的每片晶圓營收貢獻反而出現下滑，格芯在這5年內的每片晶圓營收貢獻減少2％，聯電減少14％，中芯則減少19％。

在純晶圓代工市場中，先進製程為業者帶來更多的營收及獲利貢獻。以台積電來說，2019年就是全球唯一量產7奈米的純晶圓代工廠，讓許多IC設計公司得以採用先進製程生產更新的晶片。

市調指出，半導體廠的先進製程為市場提供了高效能或更多功能的晶片，並且有效降低晶片生產成本，讓許多應用可以達到經濟規模並更快落實在市場。以2019年來看，英特爾10奈米已量產，台積電支援極紫外光（EUV）的7+奈米進入量產，三星也量產支援EUV技術的7奈米及6奈米。而至2020年後，台積電及三星將加速支援EUV的5奈米及6奈米製程量產，英特爾則量產加強版10+奈米製程。

雖然不同半導體廠採用不同的先進製程，但先進製程的推進不再是每2～3年跨入下個世代，而是持續推出加強版製程來滿足不同需求。如到2021年的時候，英特爾將推出10++奈米製程並首度量產支援EUV技術的7奈米，台積電則會推出加強版5+奈米製程，三星屆時推出的4奈米則可視為其5奈米的加強版。