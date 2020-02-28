聯發科攜手微軟 攻物聯網商機

聯發科（2454）聯手微軟在Azure Sphere雲端平台合作的物聯網安全微控制器（MCU）MT3620，於本周正式對外亮相，且聯發科已經攻入星巴克及歐美大企業供應鏈，隨著雲端服務及物聯網安全性備受重視，聯發科將可望藉此推動物聯網晶片在2020年出貨大幅度成長。

微軟推出Azure Sphere雲端平台，準備搶食流失的物聯網生態系。其中，聯發科成為微軟在硬體晶片的合作對象，並推出MT3620準備聯手微軟搶食未來逐步擴大的物聯網商機。

據了解，聯發科的MT3620已經順利打入星巴克及德國能源大廠Eon等供應鏈，出貨量將可望開始逐月成長，且在微軟在市場大力推動之下，法人透露，聯發科已經先後與陸系、美系及歐系等大廠接洽，準備在2020年開始供貨，全面搶食物聯網商機。

事實上，聯發科與微軟該合作案自宣布啟動計畫至今近兩年，中間雙邊經過多項測試及晶片開發，終於在2020年2月正式推出該項龐大計畫，未來微軟將可望在物聯網雲端平台上導入機器學習（Machine Learning），讓物聯網能夠全面人工智慧（AI）化。

至於聯發科的微控制器MT3620所扮演的角色，就是將運算晶片、WiFi、感測器及藍牙等晶片整合成微控制器，且為了具備安全性，MT3620還內含一個隔離式安全子系統，該子系統擁有自己的Arm Cortex-M4F核心，負責處理安全開機與安全系統運行，安全功能與WiFi更是獨立運行，資料不容易被竊取。

物聯網市場快速發展，研調機構Gartner針對物聯網的調查指出，截止2019年，全球物聯網端點數量達48億部、年增幅約21.5％，預期2020年將成長逾兩成至58億部。

聯發科近年來不斷衝刺物聯網事業，已經獲得小米、阿里巴巴及亞馬遜等科技大廠訂單，且聯發科現在已經將物聯網、客製化晶片（ASIC）及電源管理晶片等三大產品線列為成長型產品，當中物聯網晶片更是備受矚目。

法人看好，隨著5G及人工智慧技術不斷發展，物聯網、智慧家庭及智慧城市等需求必將水漲船高，聯發科透過與大廠聯手，將可望藉此搶占先機，替未來高速成長打下穩固基礎。