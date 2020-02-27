工研院、日本UMI 簽合作夥伴協定

工研院27日宣布，與日本創投公司UMI正式簽署策略性合作夥伴協定，雙方將針對感測器、微機電系統、資訊與通訊之特殊化學品及半導體材料等應用，透過技術合作創新與加值，引進日本風險資金，共同布建未來市場。

UMI總計成立兩支基金，規模達165億日圓，投資者包括日本政府色彩濃厚的株式會社產業革新投資機構（INCJ）、日本三大金控之一的三井住友銀行、AGC、宇部興產、住友化學、積水化學、日本觸媒、三菱Chemical、出光興產、昭和電線、信越化學、DAICEL、凸版印刷等知名日本化學廠商，目前已成功投資五稜化藥、JITSUBO及先進材料技術等新創公司，現在更進一步將目光放在台灣。

工研院材化所所長李宗銘進一步指出，雖然日本在電子領域擁有極多種子技術，但在產業化和事業化方面，不只需要和日本企業合作，也需要和台灣等海外企業進行合作。

此次UMI選擇與工研院成為新夥伴關係，主要是看準院內擁有先進的加工相關技術及研發能量，過去在台灣產業升級轉型的過程中，工研院也扮演關鍵角色。

UMI於2019年4月成立UMI2基金，積極強化和海外企業的關係。台灣為電子產業先進加工重鎮，許多台灣企業在全球供應鏈中占有重要地位。

工研院與UMI透過此次合作，能鏈結日本電子領域材料和化學相關的新創企業或中小企業，而工研院與國內電子材料、半導體等產業維持長期良好的互助關係，相互連結科技市場與資金市場，讓擁有新技術的大企業及擁有全球網絡的臺灣企業，能藉由工研院的技術加值、引進，或者是引薦合資成立新創公司等方式，將創投觸角擴及臺灣廠商，互助合作共同建構真正的跨國技術產業供應鏈。