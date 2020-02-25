台積7奈米神助攻！AMD關鍵技術擊殺對手

美國處理器大廠AMD從去年7月推出Ryzen 3000處理器以來受到市場強烈迴響，甚至直接挑戰行動處理器巨頭英特爾的市占率，AMD能打造出如此產品，台積電7 奈米製程功不可沒。然而，從技術方面來看的確無人能敵，但從價格來說也比英特爾更具有競爭力，外媒也針對此事進行分析。

這款台積電 7 奈米製程Zen2 架構的AMD處理器，在桌上型、筆記型及伺服器市場搶下不少市占率，64核心、128線程設計不僅優於對手的28核心、56線程設計處理器，價格也較為優惠，其中64 核心 EPYC低於7000美元，桌上型64 核心也不到4000美元，幾乎是只有對手的一半價格。

據外國科技網站《OC3D》報導，AMD在2019年可說是出盡鋒頭，AMD在Zen2 架構處理器上，除了在原本的多晶片模組(MCM,Multi-Chip Module)設計，改採用「小晶片」（chiplet）設計，將CPU 核心與 IO 核心分離，分別使用不同製程，前者使用台積電7奈米製程，後者使用格芯 14/12 奈米製程，這也能針對不同核心配置下有不同成本的選擇。

據科技新報報導，桌上型處理器部分，若將16核心、32線程的 Ryzen 3 代做為 100% 標準，採用原生核心的16 核心處理器將超過2倍的成本；若使用EPYC 伺服器處理器，核心數越高，成本優勢越明顯，以 64 核心的 7 奈米製程 Ryzen為標準，48 核心成本就是0.9，原生48 核心成本至少是1.9，也就是差不多2倍成本。

隨著核心數減少，成本效益也較於原生核心設計下滑，16 核心以及以上核心數才會有較明顯成本優勢。AMD也說明，IO 核心是 14 奈米製程，這部分成本固定，只要核心數越多，成本優勢越容易突顯。

（中時電子報 呂承哲）