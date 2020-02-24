庫存低 中小型面板3月看漲

武漢肺炎對於智慧型手機銷售，以及手機面板供應均有所衝擊，群智咨詢（Sigmaintell）估計，第一季大陸手機銷售相比去年同期衰退約28％，但中小尺寸面板模組廠因為缺工，使得供給量也大幅滑落，2月中小尺寸面板價格持穩。現階段庫存偏低，3月份仍無法全面恢復供貨，價格有望調漲。

雖然本周大陸各地工廠陸續復工，但是疫情打亂供應鏈，整體來看智慧型手機面板供應和需求端均明顯下滑。群智咨詢指出，因為春節期間大陸各地封閉式管理，直接衝擊終端市場銷售，今年春節檔期線實體通路和網購需求均大幅滑落，手機銷售量相比去年同期大幅衰退，至今銷售仍處於低檔，估計2020年第一季大陸手機需求年減幅度約28％，也拖累全球整體手機銷售衰退約7％。

從供應面來看，第一季為傳統淡季，又受到疫情影響，前段材料及後端模組均受到衝擊，整體面板廠的稼動率大幅下滑。群智諮詢表示，面板廠前段產能因生產線製程需全年不間斷運行，目前仍按計畫生產運行，2月份面板半成品（open cell）價格是持穩、或是小幅下跌的走勢。反觀面板後端模組，因為主要依靠勞工組裝生產，但是2月份多數面板後段模組廠仍處於停工狀態、或是僅以春節值班人力維持小規模生產，生產作業受到的影響很大。雖然2月下旬面板模組廠陸續復工，但是員工還須檢疫、隔離，稼動率拉升速度緩慢，供貨量無法快速拉升，因此價格蠢蠢欲動。

至於平板電腦面板，群智咨詢表示，2月份平板面板價格整體持穩，目前還在觀察供應鏈復工狀況，由於復工時間落在下旬，稼動率還在低檔，平板面板模組價格可望小幅調漲。

除了要觀察員工返工率之外，材料運輸因物流管控而效率降低，供應鏈的供貨也受到影響，面板廠安全庫存隨之告急，3月份中小尺寸面板價格有機會調漲價格。