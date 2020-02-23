上季NAND Flash營收 季增8.5％

根據集邦科技記憶體儲存研究DRAMeXchange調查顯示，受惠於資料中心需求成長，去年第四季NAND Flash整體位元出貨量季增近10％，供給面受去年6月鎧俠（Kioxia，前東芝記憶體）四日市廠區跳電影響，供不應求使得合約價止跌回漲。整體而言，去年第四季整體產業營收較第三季增長8.5％達125億美元規模。

由於需求面在去年第四季表現優於預期，供應商庫存水位已恢復正常，因此減少對通路市場NAND晶圓（Wafer）供應量，並著重於較高毛利的產品出貨。展望今年第一季，考量新冠肺炎疫情可能影響手機及筆電供應鏈，或將造成NAND Flash位元出貨量小幅衰退或持平。然而，考慮到合約價上漲幅度，預期產業營收可望與上季持平。

在各主要NAND Flash原廠動態部份，由於資料中心需求在去年第四季快速成長，加劇固態硬碟（SSD）供不應求態勢，帶動三星的位元出貨季增近10％，平均銷售單價亦有所成長是因為合約價調漲及顯著減少對通路市場供貨。三星今年持續減少Line 12的平面製程產能，主要的擴產來自大陸西安二期工廠。

鎧俠產能自跳電事件後恢復，以及資料中心與SSD需求增長，上季度位元出貨成長近10％。鎧俠岩手縣的K1廠將於今年上半年起貢獻產出，用以投入96層及112層產品製造，但新增產能主要用以填補四日市廠區層數提升所衍生的產能損失，整體的投片規模仍維持不變。

美光去年第四季受惠於MCP產品出貨持續攀升，以及SSD強勁需求，季度位元出貨季增近15％。在產能方面，美光今年的產能規畫偏向保守，新加坡新廠的無塵室空間主要用以維持現有產能水準。美光今年將著重於新的製程以及架構，128層3D NAND產品預計將於下半年進入量產。

英特爾同樣受惠資料中心的強勁需求，在產能與製程方面，英特爾大連廠仍維持現有產能，目前受疫情衝擊較小。在製程方面，英特爾將繼續投入144層產品的開發，預計下半年量產。

SK海力士受惠手機及資料中心需求增長， 去年第四季位元出貨季增10％。今年因為縮減平面製程產能轉做3D NAND，預計今年年底的產能將較年初下滑。在架構方面，預計128層3D NAND產品能夠在第一季正式量產。