全球伺服器Q1出貨 由增轉跌

自中國快速擴散的新冠肺炎疫情打亂全球伺服器產業供應鏈，儘管市場需求仍持續增溫，但在工作天數大幅縮減、供應鏈業者及代工廠復工時程遞延，及產能利用率受影響下，市調機構Digitimes Research下修今年首季全球伺服器出貨量將由增轉跌、季減近1成。

2019年全球伺服器在受到業者庫存水位偏高、進入盤整期影響下，整體出貨量出現衰退。直至下半年隨著大型資料中心需求增溫，及中國市場需求回升等因素帶動下，為去年第三季伺服器出貨帶來重返成長的走勢，在第四季並因業者拉貨力道顯增，回復兩位數的季增、年增幅。

市調機構原預期，全球伺服器在今年第一季將因受惠大型資料中心需求仍強烈下，拉抬單季出貨量可望微幅季增1.2％，年增幅則可達近38％。

以今年首季的工作天數來看，原就較去年第四季縮減約1成，此回受到疫情干擾伺服器代工廠及供應鏈業者復工時程，又因此再減少約兩周的工作者，加上返工率及產能利用率尚未能恢復正常水準，亦導致首季出貨進度出現明顯減緩並遞延。

Digitimes Research也因此下修全球伺服器出貨量將由季增轉為季減9.8％，年增幅亦將降至剩22.9％。

惟展望伺服器後市，Digitimes Research仍預期在大型資料中心及品牌伺服器業者需求持續增長下，將繼續帶動整體出貨向上成長。

其中，Facebook因大量影音串流、資料運算與儲存等需求，將接續大量採購高密度機種，而Microsoft亦將因恥得美國國防部之核心雲端演算系統基礎設施的大型建置專案，將有利拉抬主接單業者如緯穎及廣達等台廠伺服器業務增長。

另一方面，品牌伺服器業者亦將加強力道搶攻二線資料中心客戶如Uber、eBay等，提供其伺服器標準品或部分客製化產品，並輔以提供軟硬體偵錯（trouble shooting）、顧問諮詢等差異化服務內容，預期也都將為包括英業達、緯創、仁寶及鴻海等台廠帶來利多。