南韓疫情大爆走 三星1員工也中鏢

三星電子22日證實，韓國龜尾市手機廠一名員工確認感染新冠肺炎，整座廠房將暫時停工直至24日（周一）上午。三星兩款折疊手機皆在龜尾廠生產，一旦停工的時間延長，三星恐難以滿足市場對新款折疊機的需求。

三星透過電子郵件發布聲明稿表示，龜尾廠將關閉至24日上午，防止其他員工感染新冠肺炎病毒，而確診員工工作的樓層將持續關閉至25日上午。

三星在新聞稿中指出，公司已要求曾與該名確診案例接觸的員工自我隔離。據悉，該確診案例是三星無線部門的職員，該部門負責手機生產。

三星亦表示，三星位在韓國其他地方的晶片和顯示器廠房，生產工作不受影響。

龜尾市廠房位在首爾東南方200公里，共有兩條產線，主要生產高階手機。三星大部分的手機皆在越南和印度生產，但部分頂級機種仍在韓國製造。三星首款折疊機Galaxy Fold，以及甫於2月初亮相的第二代折疊機Galaxy Z Flip，皆是在龜尾廠生產。

三星的緊急應變工作小組已用簡訊通知龜尾廠的員工，公司將在周末擴大消毒廠房，期間廠房將關閉。

三星建議員工在24日返回工廠上班時，應配戴口罩，做好個人防護。三星亦建議員工避免國內差旅，透過視訊會議連繫業務。往返龜尾廠和總部的接駁車，也將暫時停駛。

由於龜尾廠是在周末停工，三星表示對手機生產的影響微小。然而三星新一代折疊機才剛上市，一旦停工的時間拉長，三星可能難以滿足市場旺盛的需求。

韓國的新型肺炎疫情急速升溫，22日單日增加超過200例，確診案例已累計至433例。龜尾市鄰近大邱市，大邱市新天地教會爆發群聚感染，韓國的確診人數一口氣增加逾60例。

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