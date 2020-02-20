疫情衝擊供應鏈復工 宏碁：備妥庫存沒斷鏈

電腦品牌廠宏碁董事長陳俊聖今天表示，受新冠炎疫情影響，供應鏈組裝廠復工率目前約73%，但實際產能恐更低，宏碁已準備好成品及零組件庫存因應，沒有斷鏈問題。

陳俊聖今天出席宏碁新春媒體聚會，他說，新冠肺炎疫情擴散，確實讓供應鏈受到影響，但他不認為造成斷鏈，因為供貨並沒有中斷。從庫存角度來看，今年1月宏碁的成品庫存月增1.1%、年增2.9%，關鍵零組件庫存月增6.7%、年增5.7%，對於向來審慎控管庫存的宏碁而言，代表已做好因應疫情的準備。

他表示，過去10天宏碁供應鏈的組裝廠復工率持續改善，目前約73%，但實際產能利用率可能更低，因為從工人返回工作崗位到正式開始工作會有時間上的落差，加上中國各區管制運輸，物流跨區可能需要更換司機以避免傳染，導致做好的產品從工廠送到港口原本只要幾個小時，現在卻可能要花費好幾天。

不過，陳俊聖強調，目前宏碁在中國的20幾個辦公室，除了武漢之外都已經復工，代表宏碁仍積極洽談訂單、密切觀察終端需求。以往個人電腦（PC）產業每年下半年受惠返校季和年底假期旺季，業績會比上半年好，今年特殊之處是上下半年的差距會更極端，宏碁已觀察到宅經濟商機，例如電競、電玩和防疫相關產品最近浮現需求。

他進一步指出，宏碁去年初談到「雙重轉型」，也就是除了核心事業持續發展，同時建立多元的新事業引擎，希望從Product Brand（產品品牌）變成Lifestyle Brand（生活品牌），否則一直停留在實體產品，不是長久之計。

宏碁今年初開始全面公測電競平台Planet9，已取得不錯進展，目前用戶以台灣占42.4%最多，也有來自美國、馬來西亞、越南、印度、菲律賓等不同國家的用戶。

陳俊聖分析，Planet9平台吸引用戶的關鍵是提供數據，會幫忙分析用戶的強項和弱點，了解練習成效。從宏碁角度來看，已從以往完全只賣硬體跨足網路社群經濟，之前宏碁產品是一個一個推出，像是「陸軍」，Planet9則像「空軍」，總部設在台灣卻能面向全世界。

陳俊聖透露，6年前他剛加入宏碁時，宏碁新事業營收占比只有8%，近年逐步提高，2019年占比已達14.6%，去年貢獻毛利比重也達到16.7%，看好新事業營收占比未來將持續增加。

（中央社）