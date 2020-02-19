舖路5G 遠傳資本支出突破百億

遠傳電信19日召開2019年第四季法人電話說明會，公布2020年資本支出102億元，相較2019年全年實際支出62億元，大幅成長65％，主要為因應5G第一年的網路建設支出。

另外，遠傳董事會19日通過2020年財測目標，全年合併總營收867.59億元，合併稅前折舊攤銷前獲利(EBITDA)276.99億元，稅後盈餘80.16億元，每股盈餘(EPS)2.46元，相較2019年，呈現營收成長、獲利縮減。

遠傳總經理井琪表示，2020年財測獲利下滑的主要原因，在於除了資本支出相較往年高，未來5G商轉後，5G行銷費用將比去年多一些，但最重要的還是5G頻譜標金飆太高，不過這種狀況，井琪認為今年及明年比較吃緊，等到5G營收及獲利成長後就能改善。

備受投資人關切的股利政策，遠傳亦率先電信三雄第一家公布，今年預定發放每股3.25元現金股利，發放率121％，維持過去一貫發放率超過100％的政策。

遠傳2019年全年合併總營收838.66億元，合併稅前折舊攤銷前獲利(EBITDA)為291.52億，稅後盈餘87.35億元，每股盈餘(EPS)2.68元，全年EPS財測達成率103％。以去年盈餘2.68元、但今年股利仍發放到3.25元來看，遠傳將提撥一定額度的保留盈餘加發股利，投資人將相當滿意。

另外，井琪強調，今年資本支出102億元，其中約60％將投資在5G網路建設，換言之，遠傳今年約將投資60多億元建設5G網路。

展望2020年，遠傳首要目標全力衝刺5G，除積極建置5G網路，目標今年第三季開台之外，未來將持續深耕5G「大人物」(大數據、人工智慧、物聯網)應用。2019年遠傳全年來自新經濟營收年成長21％，占整體營收比重從2018年的10％上升至13％，預估2020年再提高至15％，其中，2019年雲端服務營收較2018大幅成長459％，物聯網營收年增343％，系統整合專案收入年成長33％，資安營收亦增加21％。

