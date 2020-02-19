復工緩慢 鴻海Q1營收恐掉45％

新冠肺炎疫情干擾產銷，美商蘋果（Apple）下修首季財測，身為蘋果最大代工廠的鴻海首當其衝。儘管鴻海中國主要廠區相繼取得復工許可，但進程緩慢，法人推測最快也要到3月初才可望全面生產，動能回穩則要等到第二季，今年首季營收季減幅度恐創新高，達45％，較去年首季的季減率41.7％，高出逾3個百分點。

鴻海位於中國的蘋果主要生產基地包括鄭州、成都、深圳、太原、上海等，都自10日起相繼復工，且為了拉高復工率，外傳鴻海集團還特別祭出了獎勵金，強調只要符合條件的在職員工均可獲得3,000元人民幣（折合新台幣約12,903元），即便如此，據傳鴻海大陸廠區目前的復工率仍不理想。

以蘋果主力生產廠區鄭州廠為例，由於第一波復工仍以鄭州市的在地居民為主，若是其他省的工人要返工，尚須經過14天的檢疫觀察期，法人推估，到2月底復工率可能也只有3～4成，復工率要比較理想，恐怕要等到3月初。

受到復工率不如預期影響，再加上去年第四季營收基期較高、達1兆7,380.35億元，並以年減3.97％，拿下單季營收歷史次高的紀錄，法人普遍看淡鴻海首季表現，甚至有法人預估鴻海今年首季營收恐較去年第四季的旺季時節下滑45％。若法人推測屬實，鴻海首季營收恐跌破兆元關卡，創下2017年第二季以來的新低。

雖然受到利空紛來沓至拖累，不過法人認為鴻海第二季表現就可望回穩，法人指出，第二代iPhone SE外傳將於第一季末發表，著眼於新機蓄勢待發、配合上鴻海大陸廠區復工率的回穩，再加上第一季的基期夠低，推測鴻海第二季營收應有望出現二位數的季增幅度。