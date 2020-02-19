集邦：DRAM合約價進入上漲周期 正式終結衰退

新冠肺炎雖然導致大陸工廠復工時間延宕，但預計月底前復工率將回到五成以上，加上ODM/OEM廠及系統廠在去年因美中貿易戰緣故，已將部份生產線移出大陸，對個人電腦及伺服器的出貨影響可望在未來幾個月補上。隨著採購端拉貨動能轉強，市調機構集邦預估DRAM合約價第一季進入上漲周期，正式終結衰退。

由於三星、SK海力士等韓系DRAM廠將部份產能移轉生產CMOS影像感測器（CIS），今年DRAM總投片量約與去年相當，只透過製程微縮來增加位元供給量，業界預估全球位元供給量將創下10年來新低，但需求維持逐季成長趨勢不變，看好價格會逐季上漲。

集邦表示，經過去年近三個季度的調整，各終端產品的DRAM庫存在第四季普遍回歸正常水準，今年DRAM供給增幅有限，採購端開始提前拉貨。因此，即便在去年第三季的高基期下，第四季DRAM供應商的位元出貨量仍上升，由於量增結果，抵銷整體平均報價的下跌。

今年以來標準型DRAM現貨價累計漲幅已達10～15％，合約價預估將上漲5～10％。展望今年第一季，採購端的備貨意願明顯，帶動標準型DRAM、伺服器DRAM的合約價格反轉向上。整體來看，DRAM合約價第一季進入上漲周期，正式終結衰退，包括南亞科總經理李培瑛、威剛董事長陳立白等業者，均對市況抱持樂觀看法，並看好今年DRAM價格可望逐季上漲。

集邦指出，三星今年Line 13的DRAM產能將緩步轉換至生產CIS，平澤二廠將於下半年啟動量產以彌補Line 13的投片下滑，同時導入1z奈米量產，整體而言今年三星總投片量變化不大，1z奈米比重也不會太高，維持審慎增加產出的態度。SK海力士今年持續將M10的DRAM投片挪移至生產CIS外，同時將增加M14的產出。至於中國無錫的兩座新廠，受到美中貿易戰及新冠肺炎疫情的影響，投片規畫傾向保守，今年規劃以轉換至1y奈米為主。

今年DRAM市場需求維持成長，包括筆電平均DRAM搭載容量已倍增至8GB或16GB，智慧型手機平均DRAM搭載容量提升到6GB到8GB之間，包括4K/8K電視及數位機上盒等DRAM搭載容量也倍增至2GB起跳，但DRAM位元供給年增率今年卻出現停滯現象。法人表示，今年第一季DRAM市場已達供需平衡，第二季後需求回升將導致供給吃緊及價格上漲，不僅南亞科等DRAM廠營運看旺，包括威剛、十銓、宇瞻、廣穎等模組廠同樣受惠。