陸廠大缺工 蘋果供應鏈憂4月才有正常產能

武漢肺炎持續影響中國生產供應鏈，蘋果iPhone相關供應商進入搶人大作戰，業者表示，現階段最大困境在缺工，恐怕要到4月以後才能逐步回到比較正常水準。

中國大陸爆發武漢肺炎，疫情嚴重打亂全球各產業供應秩序，包括銷售火熱持續缺貨的Air Pods Pro，還有蘋果原本規劃在第1季推出的平價版手機iPhone SE（暫定名稱，也有稱iPhone9），是否能如期量產備受挑戰。

研調機構TrendForce表示，由於智慧機供應鏈對人力需求高度密集，受疫情的衝擊較為明顯。

零組件業者表示，目前除了缺工外，料源備貨也是隱憂，客戶憂心忡忡，因此春節復工後，客戶擔心缺工或缺料問題，會要求有多少貨就給多少，疫情會如何發展現階段沒人知道，大家都想先把安全庫存建立起來，甚至多備一點。

根據不同零組件業者表示，春節前有些原材料都只備2星期的庫存，春節復工後，有些從2至3成的人力已逐步恢復到4至5成，有些好一點的已恢復超過5至6成；但普遍都還無法滿足客戶基本需求，現在是「持續補人，加班趕工有多少做多少」，預估缺工問題會延續到4月左右。

業者表示，現在除了搶工、搶口罩外，還要搶貨運，不止人員流動受管制，貨運也受到管控，甚至缺司機；整個產業鏈是牽一髮而動全身，缺一不可，少了任何一個環節就兜不起來，大家都盡力加緊趕工，上下游客戶間也都會互相支援，幫忙找口罩、找工，希望生產秩序盡早回歸正常。

部份零組件廠商預估在疫情不再擴大前提下，拚看看第2季能不能回到較正常供應，最下游組裝廠需要的人力最大，也是最關鍵的一個環節，如果他們動不起來，上游的零組件拉貨會受到影響。

印刷電路板（PCB）被市場稱為3C產業之母，台灣電路板廠產值中約有63%在中國大陸生產，35%在台灣生產，在中國大陸生產據點主要集中在江蘇省及廣東省為主，其他省份則包括湖北（黃石、仙桃）、四川重慶、遼寧河口及河北秦皇島。

產業專家認為，中國生產廠商如期開工回復生產，但可能仍有外地員工無法立即返回崗位，工作天數及產能利用率將減少，而且PCB上游銅箔基板可能也因停工而庫存不足，短暫影響正常出貨，預估台廠可分散至其他據點生產，避免對客戶供貨的影響，但仙桃及黃石地區的廠商，可能面臨招工不易的問題。

PCB供應鏈業者透露，目前中國廠區均按各區政府規劃陸續復工，都有2至4週不等的庫存備貨，但後續防疫是否能控制住，成為市場隱憂，擔憂疫情若延宕到3月甚至之後，不只供貨受影響，也不排除會拖垮整體手機終端需求，市場還存在許多不確定變數。（中央社）

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