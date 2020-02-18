東奧助威 中華電衝5G申裝潮

中華電信、愛爾達18日分別宣布，愛爾達電視取得2020東京奧運台灣區全賽事總代理，中華電取得新媒體平台轉播權，且連同4K、VR也一舉囊括，成為台灣轉播夏季奧運以來首次以4K、VR轉播，也是愛爾達電視連續四屆轉播夏季奧運、連續三屆取得台灣區全賽事總代理。

愛爾達執行長陳怡君表示，2020東京奧運將帶給愛爾達在新媒體第一品牌的延續性及未來市場的成長爆點。

中華電信預計於東京奧運之前，突破100萬台4K機上盒申辦量，帶動MOD、高速光世代上網及5G行動用戶數大幅成長。目前MOD已突破208萬用戶，其中，申裝4K機上盒的用戶已達75萬，換言之，在距離奧運開幕前的5個多月，將新增至少25萬4K新用戶。

中華電信執行副總經理林國豐表示，這是台灣首度推出VR及4K轉播賽事，中華電信拿下3.5GHz主流頻段90MHz頻寬後，積極布局5G網路，未來將利用5G超高速、低延遲的特性，推出高速傳送VR轉播，3D展現選手精湛技術，借重這次奧運賽事，引領台灣正式邁入5G新紀元。

中華電信副總經理高武松強調，未來中華電信5G將率先提供客戶可透過Hami Video觀賞嶄新VR虛擬實境轉播體驗，以貼近選手的視角，360度零死角感受親臨現場的震撼，身歷其境觀賞黃金右臂鄭兆村、鞍馬王子李智凱、球后戴資穎及中華隊選手的精彩比賽。

陳怡君表示，愛爾達深耕體育賽事，儘管新冠肺炎疫情仍未紓緩，但預期反而會帶動一波宅經濟商機，在家看運動賽事將帶動奧運收視率以及愛爾達廣告託播率成長。陳怡君強調，每一屆都可以看到新科技在賽事的創新應用，北京奧運HD轉播、倫敦奧運3D轉播、里約奧運多頻道轉播，東奧在愛爾達與中華電信合作引進4K頻道轉播及VR轉播後，將以5G網路在台提供4K、VR轉播服務，結合AI分析輔助、附加視覺動畫，呈現即時比賽資訊。