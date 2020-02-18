疫情波及 中光電背光模組Q1出貨恐腰斬

背光模組廠中強光電今天表示， 不會因武漢肺炎疫情，將中國背光模組產線移回台灣，但第1季出貨恐較去年同期減少5成；不過影像產品將有部分產能移回台灣。

中光電今天召開法人說明會，中光電統計，因員工回流比例不高，又需隔離，中國大陸背光模組廠目前復工約3成，影像產品復工約3至5成。

中光電節能事業群總經理林惠姿表示，受傳統淡季及肺炎疫情延遲復工影響，今年第1季整體出貨量約為去年同期5成，後續將積極靈活調度以加速恢復產能。

林惠姿說明，將投注更多資源在公用顯示器、車載及工控醫療等較高技術含量的產品線，並提供客製化、系統整合配套方案，持續拓展中國與其他系統應用客戶群。

中光電影像產品事業群總經理陳士元評估，受到肺炎疫情影響，影像產品上半年出貨量將會下滑，但東京奧運等運動賽事需求可望穩定今年整體銷售。

法人提問是否因武漢肺炎疫情，將中國大陸產能移回台灣生產，中光電指出，依產品不同有不同的選擇，對中光電節能事業群來說，林惠姿認為，因武漢肺炎疫情屬短期現象，配合客戶需求，目前不會移回台灣。不過，陳士元說，因影像產品多為國際客戶，已將部分產能移回南科。

中光電說明，南科廠已有屬節能事業群的背光模組廠，因背光模組客戶多在中國大陸，台灣南科廠、竹南廠現有產能已足以支應台灣客戶需求，並配合韓國電視品牌在台組裝電視；不過，去年南科廠擴增影像事業群新廠，此次因應武漢肺炎疫情，已將中國大陸部分產能移回台灣。

中強光電公布去年全年合併營收新台幣487.11億元，較前年556.73億元減少12.5%。由於工廠效率及匯率不利影響，去年合併毛利率較前年的18.6%下滑0.5個百分點為18.1%，歸屬母公司股東淨利11.53億元，分別較前年同期20.2億元減少43%。去年全年基本每股稅後盈餘為2.65元，較前年同期4.65元下滑。

受到客戶為因應貿易戰關稅增加而於去年第3季提前備貨影響，中光電節能產品事業群第4季出貨量約1,073萬片（台），營收約62.2億元，分別較第3季衰退7%及11%。累計去年全年節能產品出貨量約4,175萬片（台），較前年減少12%。

（中央社）